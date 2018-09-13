الجزيرة مكتمل الصفوف أمام الفجيرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة مباراته أمام الفجيرة السبت في الجولة الثانية للدوري بصفوف مكتملة، وذلك بعد انضمام الثلاثي الدولي علي مبخوت، وعلي خصيف وفارس جمعة.

وقال المدير الفني للجزيرة الهولندي مارسيل كايزر إن الثلاثي الدولي أبدى جاهزية عالية في الحصة التدريبية الأساسية للفريق، واحتمالية المشاركة أمام الفجيرة واردة بنسبة كبيرة.

وأضاف أحمد ربيع يعاني من إصابة طفيفة، ويعمل الجهاز الطبي على تجهيزه.

وأوضح ان لديه تصوراً عاماً عن الفجيرة وهو فريق جيد ولديه طموح متجدد، وقد خاض مباراته أمامنا في الكأس بتشكيلة مغايرة، وعلى أي حال نحن نركز على أنفسنا وكيفية صنع الفارق.