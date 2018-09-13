كرونوسلاف: فرصنا فــــــــي الفوز أكبر من الوصل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ذكر الكرواتي كرونوسلاف غوريتش، مدرب بني ياس، أن فرصة فريقه في الفوز أكبر من الوصل في مباراة الفريقين غداً على ملعب استاد الشامخة في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ذاكراً أنه يحترم خصمه ويعلم أنه فريق قوي، لكنه يفكر دائماً في الفوز مهما كانت قوة الفريق الذي يلعب ضده. وأضاف: الوصل حقق نتائجَ باهرة في الموسم الماضي برهنت قوته، وحالياً يمتاز بانسجام لاعبيه الأجانب، ومهارتهم العالية، وكذلك لديه لاعبون مواطنون جيدون، خاصة في خط الوسط، لكن هذا لا يمنع أن نفوز عليه، نحن أيضا لدينا عناصر موهوبة، وكل شيء يمكن تحقيقه في كرة القدم.

وأكد المدرب كرونوسلاف أن السماوي في قمة جاهزيته، واستفاد من المباريات السابقة التي أدّاها في منافسة الدوري وكأس الخليج. وأضاف: نحتاج إلى المزيد من الوقت حتى نصل إلى مرحلة الأداء المثالي، لدينا العديد من العناصر الجديدة وأنتم تعلمون أن جميع الأجانب يخوضون التجربة لأول مرة في الدوري الإماراتي، وهذا بالتأكيد يتطلب وقتاً أطول، نحن نحتاج إلى عامل الزمن حتى يحدث الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، وبعدها دون شك سيكون الفريق في قمة عطائه.

وكشف مدرب بني ياس عن غياب مبارك المنصوري بسبب الإصابة، وفيصل الخديم لنيله البطاقة الحمراء في مباراة الجولة الأولى، مشيراً إلى عودة الكولومبي مايكل أورتيغا الذي أبعدته الإصابة عن مباراة دبا في منافسة كأس الخليج، ذاكراً أنه سيشكل إضافة للفريق أمام الوصل.