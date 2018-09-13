كونتيروس: الاجتماع مـــــع الإدارة أصبح ضرورة

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مدرب فريق الوصل، أن الحاجة ملحة لعقد اجتماع مع مجلس إدارة نادي الوصل لبحث معاناة «الإمبراطور» في خط الدفاع، والمتمثلة في إصابة المدافعين الأساسي عبد الله صالح، والمدافع الشاب علي الأنصاري.

وقال: «لدينا معاناة حقيقية في خط الدفاع، ولا بد من الاجتماع مع مجلس الإدارة لبحث مسألة تعويض المدافع عبد الله صالح، وهو أحد اللاعبين المهمين في خط الدفاع، لكن لا يوجد أي قرار تم اتخاذه بعد».

وأضاف: «لم نتخذ أي قرار بشأن رحيل مينديز، بحيث يترك مكانه لمدافع أجنبي، مشيراً إلى أن اللاعب الشاب علي الأنصاري تعرّض للإصابة في المران الختامي قبل لقاء الوحدة في الجولة الماضية في كأس الخليج العربي وهي نفس المباراة التي شهدت إصابة عبد الله صالح بكسر في الكاحل».

وتابع: «لدينا المدافع وحيد إسماعيل، وكذلك عودة خميس إسماعيل وعلي سالمين في خط الوسط تدعم منظومة الفريق، لتقديم مردود جيد أمام السماوي».

مواجهة

وعن مواجهة فريقه ببني ياس بعد غدٍ في الجولة الثانية للدوري، قال: «اللقاء صعب ونبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، وأتوقع أن يغلق السماوي دفاعه أمامنا، مشيداً بأداء بني ياس الذي وصفه بالخطير، فضلاً عن قدرة لاعبيه على الاستحواذ بشكل جيد وسرعة الأجنحة».

غياب

وعن غياب الهجوم عن «الإمبراطور» في جولتي كأس الخليج العربي، أوضح كونتيروس: «أن الأصفر فشل في تسجيل الأهداف، لكنه نجح في خلق الفرص، حيث سنحت له ثلاث فرصة محققة أمام العنابي و5 فرص أمام اتحاد كلباء».

واختتم مدرب الوصل حديثه بالقول: «نمضي في مشوارنا بخطى ثابتة، فحققنا الفوز في الجولة الأولى في دوري الخليج العربي، وتعادلنا على ملعب الخصم في البطولة العربية للأندية، حيث نلتقي اتحاد جدة مجدداً في زعبيل نهاية الشهر الجاري، ونطمح إلى مواصلة هذا المردود الإيجابي أمام السماوي».