الأبيض الشاب ثانياً في دولية بانكوك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، وبنجاح مشاركته في البطولة الدولية الودية التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك للفترة من 3 إلى 11 سبتمبر، وحقق الأبيض الشاب المركز الثاني في البطولة بعد المنتخب الأردني الشقيق الذي تمكن من إحراز المركز الأول، وشارك في البطولة الودية أربعة منتخبات هي تايلند والصين إلى جانب منتخبنا الوطني والمنتخب الأردني ولعبت المسابقة بنظام المجموعة الواحدة بواقع ثلاث مباريات لكل منتخب. وقدم الأبيض الشاب عروضا جيدة ومستوى فنياً وبدنياً متقدماً، بعد أن حقق انتصارين الأول على المنتخب الصيني بهدف دون مقابل، والثاني على المنتخب التايلندي بالنتيجة ذاتها، وخسارة من نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد.

مكاسب فنية

وقال راشد عامر البدواوي المشرف الفني على المنتخب عقب ختام البطولة، حققنا من خلال المشاركة في البطولة مكاسب فنية عديدة عادت على الجهاز الفني بالكثير من الإيجابيات، خاصة وأن المنتخبات المشاركة في البطولة تستعد هي الأخرى لنهائيات كأس آسيا المقبلة في جاكرتا، مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي للمنتخب السيد لوديفيك باتيللي دوّن ملاحظاته حول أداء اللاعبين، وتشكلت لدينا كجهاز فني صورة جيدة لتشكيلة المنتخب التي من المؤمل المشاركة بها في النهائيات.

شكر وتقدير

وقدم البدواوي شكره وتقديره للاتحاد التايلندي على دعوته للمشاركة في هذه البطولة المتميزة، وعلى كل ما تم تقديمه للبعثة لنجاح مشاركتها في البطولة، وشكر لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة على دعمها واهتمامها بالمنتخب وتهيئة كل الظروف لإعداد مثالي.

وعلى صعيد نفسه قدم المدرب الفرنسي لودفيك باتيللي قائمة تضم 25 لاعبا لمعسكر الأبيض الشاب في دبي، تتخلله مباراتان وديتان مع المنتخب العراقي يومي 24 و 26 سبتمبر.

وضمت قائمة المنتخب كلا من سهيل المطوع، عبد الرحمن صالح، علي صالح، فارس خليل، يوسف بخيت، طحنون الزعابي، فهدالحمادي، منصور الحربي، خالد البلوشي، سعود المهري، سعيد العامري، أحمد جميل، رائد رضا، عمر أحمد ، عيد النعيمي، عبد الله النقبي، سعيد الكعبي، سلطان مهبوب، راشد سالم، عمر محمد، أحمد جوهر، سالم خيري، يعقوب يوسف، ماجد راشد، فهد باروت.

إشادة

أشاد راشد البدواوي بأداء اللاعبين وانضباطهم وحسن تعاملهم مع توجيهات وتعليمات الجهاز الفني، وحرصهم العالي على تقديم كل ما لديهم.