«عمومية» اتحاد الكرة تختار رئيسي «الانضباط والاستئناف» اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

تعقد في الواحدة ظهر اليوم الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة في مقره بدبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد لاعتماد رئيسين جديدين للجنتي الاستئناف والانضباط، بعد اعتذار رئيسيهما مؤخراً، وكان المستشار علي خلفان الظاهري تقدّم باعتذار عن رئاسة لجنة الاستئناف، لعدم تمكنه من الاستمرار في مهمته، وسبقه المستشار أحمد الزعابي، الذي كان أول من اعتذر عن رئاسة لجنة الانضباط بعد اعتمادها، ورشّح الاتحاد شخصية بديلة، ولكنها اعتذرت أيضاً.

وسيتم عرض مقترح على «العمومية الطارئة» من الأمانة العامة للاتحاد، لتعديل الفقرة الرابعة من المادة 87، من النظام الأساسي، حيث يقترح الاتحاد إجراء تعديل علىها بتخويل مجلس الإدارة باختيار رئيس وأعضاء اللجان خلال الموسم.