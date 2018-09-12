الرميثي: الوحدة لن يتعاقد مع بديل في حال تجنيس تيغالي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن جنسية الدولة شرف وتكريم لأي لاعب، وذلك تعليقاً على ما تردد بشأن إمكانية تجنيس الأرجنتيني تيغالي من أجل اللعب باسم المنتخب في كأس آسيا «الإمارات 2019»، مشيراً إلى أنه في حال تجنيس اللاعب فإن الوحدة لن يساوم من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي رابع بديلاً لتيغالي وأن النادي سيكتفي بتعاقداته من الأجانب المتواجدين حاليا مع الفريق.

وغرد الرميثي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجنسية الإماراتية شرف وتكريم لحاملها، واللاعب ليس الأول وليس الأخير وسيأتي بعده آخرون، والوحدة مستفيد بدعم المنتخب وهذا واجب. وأضاف: «لا فائدة بإضافة لاعب بديل، ولن نساوم حول هذا الأمر، والمحافظة على اللاعب لأكثر من 5 سنوات سهل الأمر».