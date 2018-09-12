اتحاد الكرة يجري قرعة كؤوس المسابقات في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم مراسم سحب قرعة كؤوس المراحل العمرية للموسم الرياضي 2018 ـ 2019 (الشباب ـ الشباب تحت 18 سنة ـ الناشئين تحت 16 سنة ـ الأشبال تحت 15 سنة ـ الأشبال تحت 14 سنة)، التي أقيمت في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي، بحضور خالد عبيد، وخالد عوض عضوي لجنة المسابقات، وعبدالقادر حسن مدير العلاقات العامة، ومحمد سرور مدير إدارة المسابقات، وممثلي أندية الدولة المشاركة في القرعة.

وقبل البدء بسحب القرعة وزعت لجنة المسابقات جوائز هدافي دوريات المراحل العمرية، حيث تم تكريم اللاعب أحمد شحدة أبوناموس من نادي بني ياس كهداف لدوري الشباب برصيد 27 هدفاً، وجمعة طارق المطروشي من الفجيرة هداف دوري الشباب تحت 18 سنة برصيد 28 هدفاً، وعلي عبدالله النقبي من نادي خورفكان هداف دوري الناشئين تحت 16 سنة برصيد 52 هدفاً، واللاعب عيسى خلفان الحراصي من نادي العين هداف دوري الأشبال تحت 15 سنة برصيد 45 هدفاً، واللاعب إبراهيم سلطان الكعبي من نادي الذيد هداف دوري الأشبال تحت 14 سنة برصيد 40 هدفاً، واللاعب محمد خالد محسن هداف دوري الأشبال تحت 13 سنة الفئة (أ)، واللاعب جاسم عبدالرحيم الهياس من الجزيرة الحمراء هداف دوري الأشبال (ب) تحت 13 سنة.

وتم سحب القرعة بمشاركة كل من خالد عبيد وعبدالقادر حسن وهدافي دوريات المراحل العمرية، وتم نشر جداول المسابقات على مواقع اتحاد الكرة وحسابات التواصل الاجتماعي.