«الزعيم» يبدأ الاستعداد لكأس العالم للأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأ الفريق الأول بنادي العين تحضيراته لانطلاقة بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وذلك بعد سحب القرعة الرسمية، حيث تفصلنا 100 يومٍ فقط عن أولى مواجهات البطولة في العين وأبوظبي. وتستمر البطولة لعشرة أيام بين 12-22 ديسمبر، ليتم بعدها تتويج بطل أندية العالم.

وسيكون نادي العين حاضراً في المباراة الافتتاحية ليواجه نادي «تيم ويلينجتون» النيوزلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، وذلك على أرضه وبين جماهيره في استاد هزاع بن زايد يوم 12 ديسمبر. وبعد سحب القرعة الرسمية في زيوريخ، بات نادي العين أكثر قدرةً على التحضير لأولى المواجهات، بعد التعرف على منافسه وضع الخطط المناسبة للظهور المشرف.

وسيلعب النادي الفائز في المباراة الافتتاحية مع بطل دوري أبطال أفريقيا.

العين جاهز

وأكد مدرب نادي العين زوران ماميتش خلال الفعالية الخاصة بالإعلان عن نتائج القرعة في بوادي مول - العين، جاهزية الفريق لمواجهة التحدي، حيث حضر لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس كايو والمدافع الإماراتي محمد فايز للمشاركة في مسابقة البطل، والتي تختبر مهارات المشاركين في خمس مجالات: منطقة المهاجم- قوة ودقة التسديد، ومنطقة خط الوسط- بصانع الألعاب، ومنطقة خط الوسط- بطل التمريرات، ومنطقة المدافع- الارتقاء والالتحام، ومنطقة الحارس- بطل العرين.

وفي إطار تعليقه على المستوى الفني للفريق، قال زوران ماميتش: «نعدكم بمستوى لعبٍ متميّز، ويمكنكم انتظار أداءٍ يفوق التوقعات. وإذا حالفنا الحظ في مواجهة ريال مدريد، فإن ذلك يعني أننا تخطينا عدة حواجز صعبة وللوصول إلى ذلك الهدف يتعين علينا الاستعداد بأقصى قدراتنا والتركيز على كل مباراة على حدة».

اختبار المهارات

وفي إطار تعليقه على هذه المشاركة، قال لاعب خط الوسط البرازيلي كايو: «لقد استمتعت كثيراً للمشاركة في التحدي، وأعتقد أنه من المهم دائماً أن نختبر مهاراتنا، ولهذا أعشق التدرّب بشكلٍ دائم. وأتطلع للمشاركة في كأس العالم للأندية ومواجهة أبطال العالم، على أمل تحقيق حلم مشجعي الفريق. ونحن على استعداد تام لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، وأن نكون مصدر فخرٍ لعشاق النادي، ولهذا أدعو الجميع للحصول على تذاكرهم بأسرع وقتٍ ومقابلتنا في الملعب».

توقع النجاح

من جانبه، قال غانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم معلقاً على نتائج القرعة: نتشرف في نادي العين للمشاركة في هذه البطولة، ونحن على ثقةٍ بأن البطولة ستحقق نجاحاً باهراً. وبالتأكيد فإن جميع الفرق المتأهلة ستبذل قصارى جهدها للفوز بالبطولة، إلا أننا الأكثر إصراراً على إظهار قوتنا وعزيمتنا على معانقة الكأس في نهاية البطولة. وفي المرحلة الحالية نركز على تجاوز الدور الأول، لنظهر للعالم المستوى المتقدم الذي تمتلكه فرق كرة القدم في هذا الجزء من العالم، وأن نؤكد بأن نادي العين جديرٌ بتمثيل الدولة والمنطقة في بطولةٍ عالمية من هذا المستوى».

سعادة بالاستضافة

وفي معرض تعليقه على نتائج القرعة قال أحمد عبدالله القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية الإمارات 2018: «تغمرنا سعادة كبيرة لاستضافة حدث عالمي بهذا الحجم في أبوظبي والعين، ويشارك به نخبة أندية العالم للتباري بينهم في ثماني مباريات حماسية على مدى 11 يوما.

وتعتبر القرعة بمثابة استنهاض لهمم الفرق المتأهلة وعشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، وإيذاناً بأن البطولة أصبحت على الأبواب. وسيحظى الجمهور قريباً بفرصة مشاهدة النجوم المفضلين، حيث نرحب بالجميع في دولة الإمارات لاختبار بطولة هي من بين الأجمل عالمياً، فضلا عن التمتع بكرم الضيافة الإماراتية الأصيلة». يُشار إلى أن نادي العين لكرة القدم على موعدٍ مع موسمٍ حافل، يخوض خلاله عدّة تحديات للفوز بسبعة ألقاب.

حسم

في حال وصول نادي العين إلى تلك المرحلة، فسيكون على موعدٍ حاسم في مباراة النصف نهائي مع بطل كأس ليبرتادوريس، أهم بطولات أميركا الجنوبية.