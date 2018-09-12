فوز دبا والنصر على خورفكان ومليحة في كأس الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استهل فريق نادي دبا الحصن لكرة الصالات، حملة الدفاع عن لقبه بفوز غال وثمين على ضيفه وغريمه وجاره خورفكان 2-1، قبل نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في تمهيدي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وكانت المواجهة المثيرة تسير نحو التعادل 1-1 الذي سيطر على معظم فترات المباراة وجاء هدف الفوز الغالي عن طريق اللاعب المتألق عبدالله الحوسني.

وفي المباراة الثانية تغلب النصر على ضيفه فريق نادي مليحة 3-2، بعد أن قدم الفريقان مباراة قوية وسريعة وتقدم النصر بهدف نجمه محمد عبيد وأدرك احمد جاسم الحمادي التعادل لمليحة 1-1 انتهى عليه الشوط الأول، وأضاف احمد خليل الحوسني العائد لمصالحة الشباك من جديد الهدفين الثاني والثالث وقبل النهاية بخمس ثوان قلص مليحة الفارق إلى هدف من ضربة تراكمية سجل منها احمد الحمادي الهدف الثاني له.