«لجنة المحترفين» تطلق موقع وتطبيق فانتاسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن إطلاق موقع وتطبيق لعبة فانتاسي دوري الخليج العربي (Arabian Gulf League Fantasy)، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية 2017-2020 التي حددت تفعيل التكنولوجيا والتطبيقات الذكية كأحد أهدافها الاستراتيجية. سيتيح التطبيق، الذي سيتوفر على أجهزة أندرويد وأبل، للمشاركين اختيار تشكيلات فرقهم، إجراء التبديلات والانتقالات، الاشتراك في الدوريات والاطلاع على الترتيب.

وقد أعلنت اللجنة عن جوائز نقدية قيّمة للفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول بنهاية الموسم على الجائزة الكبرى وقيمتها 30 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 15 ألف درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 7 آلاف درهم.