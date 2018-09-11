صدارة «العميد» من ملعب «الزعيم»

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبد الله

تصدر النصر المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم من ملعب «الزعيم» رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه على مضيفه العين 2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس باستاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثانية من البطولة، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وبادر «العميد بالتسجيل عن طريق البرازيلي يوري ليريو في الدقيقة الثانية، وأدرك البرازيلي كايو التعادل للعين (ق 34)، وفي الشوط الثاني تراجع المستوى الفني والبدني للاعبي الفريقين قبل أن يضيف سالم صالح هدف النصر الثاني (ق 84)، وجاء العين بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما احتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 4 نقاط».

وهذا هو الفوز الرابع للنصر على العين، مقابل 3 انتصارات للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس الخليج العربي (10 مباريات)، في حين حضر التعادل بينهما في 3 مناسبات.

من ناحية أخرى تعادل الإمارات والجزيرة 1-1، والفجيرة مع الظفرة 2-2.