«هلال» عجمان يسطع في كلباء

المصدر: Ⅶ كلباء - محمد فضل

واصل فريق عجمان بدايته المثالية مع انطلاقة الموسم الكروي الحالي، وتمكن شباب البرتقالي من تحقيق انتصار عريض وغالٍ على نمور كلباء بالأربعة في عقر الدار، حيث استغل مدرب عجمان المصري أيمن الرمادي حالة عدم الاتزان في صفوف كلباء، ليستعرض بدائل الفريق الزائر مهاراتهم وامكاناتهم طولاً وعرضاً بعد أن أتتهم فرصة المشاركة في مسابقة كأس الخليج العربي على طبق من ذهب، ويقدموا مباراة كبيرة أهلتهم لاحتلال المركز الثاني مناصفة مع السماوي، ولكليهما أربعة نقاط خلف العنابي المتصدر بالعلامة الكاملة. شهدت المباراة ظهور نجوم في صفوف البرتقالي أمام كلباء يتقدمهم النجم الواعد محمد هلال والذي قدم مباراة رائعة وسجل ثنائية لفريقه.

مدح وإطراء

وخلال المؤتمر الصحافي الذي اعقب المباراة امتدح المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان لاعبي فريقه كاشفاً عن مشاركة 7 لاعبين للمرة الأولى أمس الأول مشيراً إلى انه فخور بأداء اللاعبين، وبفريقي الذي أجاد أمام النمور منوهاً بأنه كان أمام خيارين إما اللعب بالتشكيلة الأساسية أو المجازفة بإشراك لاعبين جدد والذين كانوا على درجة عالية من التحدي وقدموا مباراة جيدة للغاية حيث لم يتأثر عجمان بغياب الأساسيين.

وعزا الرمادي تراجع أداء لاعبيه مع بداية الحصة الأولى للمباراة لحالة الرهبة التي تنتاب أي لاعب جديد خصوصاً وانهم يواجهون فريق كلباء الذي يمتلك تاريخا كبيرا فضلاً عن تعادله في الجولة الماضية أمام الوصل، لكنهم مع مرور الوقت استعادوا ثقتهم ونجحوا في فرض أسلوب لعبهم بالتماسك في كل الخطوط وتناقل الكرة برشاقة وخفة.

تباين الأداء

وفي رده على سؤال يتعلق بتباين أداء عجمان في الموسم الماضي والحالي قال الرمادي: مع بداية الموسم السابق تعرضنا لأربع هزائم متتالية، حيث شاركت بعشرة لاعبين كلهم كانوا مع عجمان في دوري الدرجة الأولى باستثناء حيدروف، ولكنني صبرت عليهم وقامت إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين لننهي الموسم في المركز الثامن وأعتقد بأن سقف طموحاتنا سيكون أكبر هذا الموسم، ونسعى بالتأكيد للتميز في مختلف المسابقات وضمان بقاء الفريق في الأضواء مبكراً والتفكير في مركز أفضل من الذي حصلنا عليه في الموسم الأخير.

حسرة ووعد

بدوره، أبدى الإيطالي فابيو فيفاني مدرب كلباء تحسره على بدايته غير الجيدة خلال مباراته الأولى مع النمور، وقال تمنيت بان يكون ظهوري الأول مختلفاً لكن ذلك لم يتحقق، ولا بد من طي هذه الصفحة والتفكير في مباراة الإمارات الدورية يوم الجمعة المقبل، وأشار فيفاني إلى أنه أعطى فرصة لعدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا من قبل ومنهم أربعة يتواجدون للمرة الأولى، لكن أعود وأقول بان ذلك ليس مبرراً للهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق، لكن أعد الجمهور والإدارة بتصحيح الأخطاء، وأن القادم سيكون أفضل. وقال إن فترة الأسبوع التي قضاها مع الفريق منذ التوقيع غير كافية وأعتقد أنني بحاجة لوقت أكثر للتعرف على أسلوب أداء لاعبيه وتحدثت اليهم بضرورة فتح صفحة جديدة ومحاولة تصحيح الأخطاء.

اكتمال الأجانب

ورفض المدرب تحميل الهزيمة لأي لاعب، مشيراً إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة، وسنحاول استعادة بريق كلباء من جديد أمام الإمارات، وقال: أتوقع أن يكون شكل الأداء مختلفاً تماماً أمام الصقور، منوهاً بأنه سيقوم بتثبيت تشكيلة معينة وأتمنى أن يكتمل قيد الأجانب حتى نخوض مباريات الدوري بتواجد أربعة محترفين أجانب أسوة بباقي الفرق.