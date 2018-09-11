الظفرة يعود من بعيد ويتعادل مع الفجيرة

المصدر: Ⅶالفجيرة - محمد فضل

انتزع الظفرة تعادلاً بطعم الفوز أمام مضيفه الفجيرة، بعد أن انتهت مباراة الفريقين بهدفين لكل فريق، وعلى الرغم من تقدم الذئاب في الشوط الأولى بهدفي البرازيلي غابرييل سوزا (ركلة جزاء) ق 16، وخليفة عبد الله ق 42، عاد فارس الظفرة في الشوط الثاني وتمكن من إدراك التعادل والذي جاء عبر كل من سهيل المنصوري ق 57، وخالد باوزير (ركلة جزاء) ق 61، ليضع كل فريق نقطة في رصيده، بلغ عدد الحضور الجماهيري 215 متفرجاً، وشهدت المباراة مشاركة محترف الفجيرة الجديد الكوري لي شانغ بعد أن وقع في كشوفات النادي خلفاً للبرازيلي جورجي سيلفا.

وعن مجريات المباراة المتقلبة خلال شوطيها تقدم الذئاب بهدف السبق عبر ركلة جزاء نتجت عن عرقلة حسن أمين داخل المنطقة المحرمة نفذها البرازيلي غابرييل سوزا ببراعة يسار حارس الظفرة خالد السناني هدف أول (ق 16 )، واضطر مدرب الفجيرة التشيكي هاشيك لإجراء تبديل اضطراري قضى بخروج الحارس عبد الله سالم المصاب ودخول عبد الله التميمي، واعتمد مدرب الظفرة الصربي فوك راسوفيتش على المرتدات التي لم تشكل خطورة على مرمى الفجيرة، وبحلول الدقيقة 40 نابت عارضة الظفرة عن الحارس بعد أن صدت صاروخية اللاعب فهد سبيل، والتي كادت أن تأتي بالهدف الثاني والذي جاء عن طريق اللاعب خليفة عبد الله الذي سجله بطريقة رائعة بعد أن ركن الكرة أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الظفر ق 42 لينتهي الشوط الأول لعب ونتيجة لمصلحة الفجيرة.

وفي الشوط الثاني قلص سهيل المنصوري النتيجة ق 57، وأدرك الضيوف التعادل عبر اللاعب خالد باوزير «ق 61» من ركلة جزاء أيضاً.