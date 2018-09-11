تنفيذي الصالات يستعرض برنامج إعداد المنتخبات الوطنية

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اجتماعها الدوري في مقر اللجنة بالشارقة أخيراً. ترأس الاجتماع عبدالملك جاني رئيس اللجنة، بحضور جميع الأعضاء، وحرص عبدالملك جاني في بداية الاجتماع على توجيه الشكر إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء، والمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، على حضور مراسم افتتاح الموسم العاشر لكرة قدم الصالات في كلباء، ومشاهدة لقاء كأس السوبر بين الظفرة بطل الدوري والنصر بطل الكأس.

كما ثمن عبد الملك جاني، دور اللجنة التنفيذية في تنظيم كأس السوبر والتي قامت بدورها على الوجه الأكمل، متمنياً أن تكون بداية موفقة تدعو للتفاؤل في الموسم الجديد الذي يشهد مشاركة أبناء المواطنات والمقيمين.

لائحة

كما تم خلال الاجتماع، تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة الفنية برئاسة عمران عبدالله النعيمي، وعضوية عبدالله الشحي وشهاب العوضي، وذلك لتنقيح اللائحة لاعتمادها ومن ثم إرسالها للأندية، كما تم استعراض برنامج المنتخبات الوطنية الأول والشباب عبر تقرير قدمه سعيد العاجل مشرف عام المنتخبات الوطنية، قبل أن يقدم شهاب العوضي آلية تشكيل فرق دوري الشباب واعتماد قرعة دوري الشباب يوم 29 سبتمبر المقبل.

تكليف

وكذلك تم تكليف خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة بعضوية اللجنة الفنية لبطولة الجامعات التي تستضيفها العاصمة أبوظبي أكتوبر المقبل، كما سيتم ترشيح عدد من حكام كرة الصالات لإدارة مباريات البطولة العربية للجامعات، وسيشارك منتخب الشباب الذي يستعد للتصفيات الآسيوية كممثل للدولة في البطولة ذاتها. يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب أوقعت الأبيض الإماراتي في المجموعة التي تضم الكويت والسعودية والعراق ولبنان.

مناقشة

وتمت مناقشة مباريات منتخب الرجال الودية المقرر لها أيام الفيفا. وسيلعب الأبيض يومي 7و8 أكتوبر المقبل مع منتخب عمان، وجارٍ البحث عن مباراتين مع منتخب آخر 12 و13، وستكون هناك مباراتان في نوفمبر المقبل، وتنتظر اللجنة التنفيذية رد الاتحاد العراقي، حسب تصريحات عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام الجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.

على جانب آخر، تشهد ساحة تمهيدي كأس الاتحاد لكرة الصالات في السابعة من مساء اليوم، مباراتي منتخب الشباب الذي يستعد للتصفيات الآسيوية ضيفاً على اتحاد كلباء في المنطقة الشرقية على أن تكون صالة نادي الذيد مسرحاً لمواجهة البطائح مع الظفرة.