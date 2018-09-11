الرطوبة تحبس الفوز عن «الإمارات» والجزيرة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة -علي شدهان

تسببت الرطوبة العالية في حبس الفوز عن فريقي الإمارات والجزيرة، وأجبرتهما على الاقتناع بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراتهما أمس على الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، ليرتفع رصيد الجزيرة إلى النقطة الرابعة من مباراتين، فيما حصد الصقور أول نقطة له في البطولة والموسم الجديد.

سجل هدف الصقور لاعبه جوهر احمد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول للمباراة، فيما سجل خلفان مبارك هدف التعادل لفريق الجزيرة في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول للمباراة.

تشكيلة الفريقين

لعب فريق الإمارات بتشكيلة ضمت، أحمد الشاجي، ومحمد جمال وعلي مصطفى وخالد شماريخ «محمد مال الله» وعبدالله موسى، وخالد عمبر وأبو بكر سيلا، وجوهر أحمد ومحمد كندر وعبدالله النعيمي «فهد خلفان»، ومحمد سعيد، فيما تألفت تشكيلة الجزيرة من، عبدالرحمن العامري، ومسلم فايز ويعقوب الحوسني وزايد العامري وعبدالله رمضان ومحمد العطاس «سالم العيدي» وخليفة الحمادي وعبدالله إدريس وأحمد ربيع وناصر برزايت «عيسى العتيبة» وخلفان مبارك «ليوناردو».

قاد المباراة طاقم تحكيم تألف من، أحمد الحمادي، ومروان عبدالرحمن «حكم مساعد أول»، وعلي الشحي «حكم مساعد ثان»، وأحمد النقبي «حكماً رابعاً».

هدف السبق

بدأ فريق الإمارات، المباراة بقوة عبر محاولة خطيرة لنجمه محمد سعيد في الدقيقة الأولى من الشوط الأول بتسديدة علت القائم، قبل أن يحصل نفس اللاعب على ركلة جزاء بعد عرقلته من حارس مرمى الجزيرة عبدالرحمن العامري، ليعلن حكم المباراة أحمد الحمادي ركلة جزاء لمصلحة الصقور وضعها جوهر أحمد في شباك الجزيرة، مسجلاً هدف السبق لفريقه الأخضر بعد مضي 3 دقائق من زمن الشوط الأول من المباراة.

رد الجزيرة

وعاد نجم الصقور المتألق محمد سعيد إلى تهديد مرمى الجزيرة بمحاولة خطيرة في الدقيقة 11 من الشوط الأول، تصدى لها العامري حارس مرمى الضيوف ببراعة، إلا أن الرد الجزراوي جاء سريعاً بتسجيل نجمه خلفان مبارك هدف التعادل في الدقيقة 18 بعدما استثمر كرة محكمة من زميله زايد العامري، ليتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات المباراة حتى إطلاق صافرة نهاية زمن الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في ظل أداء مقنع، خصوصاً من جانب اللاعبين الشبان في كلا الفريقين.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان أداءهما المقنع، عبر محاولات اتسم بعضها بالخطورة، خصوصاً تلك الهجمة التي قادها البرازيلي ليوناردو محترف الجزيرة في الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني، إلا أنه فشل في إيداع الكرة في الشباك الخضراء، قبل أن يضيع زايد العامري محاولة سانحة للتسجيل في شباك الصقور في الدقيقة 80 من زمن الشوط الثاني.

هجمات متبادلة

ورد الصقور في الدقيقة 82 بمحاولة خطيرة قادها المتألق جوهر أحمد، إلا أنه أهدر الفرصة، ليرد الجزيرة برأسية من سالم العيدي بعد مضي دقيقة من محاولة فريق الإمارات، ليتواصل مشوار الهجمات المتبادلة دون أن تهتز شباك أي من الفريقين حتى الرمق الأخير من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، رغم الارتفاع الملحوظ لمستوى الرطوبة طوال زمن المباراة، والذي أثر سلباً على طبيعة الأداء العام لكلا الفريقين.

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أشهر أحمد الحمادي حكم مباراة فريق الإمارات الأول لكرة القدم، البطاقة الصفراء مرتين فقط، الأولى بوجه عبدالرحمن العامري حارس مرمى فريق الجزيرة في الدقيقة الثانية من مباراته مع مضيفه الإمارات أمس في الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي، والثانية بوجه زميله يعقوب الحوسني في الدقيقة 92 من زمن المباراة.