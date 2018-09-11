تطبيق نظام حكم خط المرمى في «آسيا 2019»

المصدر: كوالالمبور، الرياض - د ب أ

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاستعانة رسمياً بنظام الحكام الإضافيين، أو ما يعرف باسم «حكم خط المرمى»، وذلك خلال بطولة كأس أمم آسيا التي تنطلق في الإمارات 5 يناير المقبل.

وتشهد البطولة الآسيوية ولأول مرة بتاريخها مشاركة 24 منتخباً بعد أن كانت النهائيات تقام بمشاركة 16 منتخباً فقط.

وكشف مصدر بالاتحاد الآسيوي عن قرار تطبيق نظام الحكام الإضافيين، جاء لضمان تحسين عملية صنع القرار داخل منطقة الجزاء، مشيراً إلى أن «النسبة العالية لنجاح الحكام تتوقف على دقة احتسابهم لضربات الجزاء أو الأهداف من داخل المنطقة، وإضافة حكمين يساعدان حكم الساحة سيكون مريحاً لتحقيق أعلى نسبة من النجاح في البطولة القادمة.

وأكد المصدر، أن ضيق الوقت ونقص التدريب والحاجة للمعدات التقنية المختلفة ساهم في التخلي عن فكرة تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد «تقنية الفيديو» في البطولة الآسيوية، علماً بأنه جرى تطبيق النظام في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأضاف، «أؤكد أن الجميع متفقون على أهمية تطبيق «تقنية الفيديو»، لكن الأهم من ذلك هو قدرتنا على الاستعانة بها بشكل متكامل، وهذا الأمر لم نستطع ضمانه في الوقت الحالي؛ نظراً لحاجة التقنية للمعدات الفنية اللازمة، وتأمين مواقع مختصة بالملاعب مع كامل متطلباتها، إضافة إلى تدريب الحكام الآسيويين والذين لم يسبق لهم التعامل مع تلك التقنية بالقارة من خلال البطولات الآسيوية وهي أمور مقلقة، حيث نبحث عن تطبيق احترافي متكامل، وبدونه لا يمكن المجازفة باستخدام التقنية منقوصة رغم محاولاتنا الجادة لذلك».