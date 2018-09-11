الوحدة ينظم ورشة «النزاهة الرياضية»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

نظم نادي الوحدة صباح أمس ورشة «النزاهة الرياضية» بالتعاون مع اتحاد الكرة الإماراتي ولجنة دوري المحترفين، بمقر أكاديمية النادي بالشهامة، وشهدت الورشة التي قدمها حمد الجنيبي مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية بلجنة دوري المحترفين، حضور لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري بنادي الوحدة، حيث تأتي هذه الورشة ضمن متطلبات معايير تراخيص الأندية الإماراتية والآسيوية.

في البداية حرص حمد الجنيبي على تقديم شرح واف وتعريف الحضور بما هي «النزاهة الرياضية»، حيث ركزت الورشة على محورين أساسيين (التلاعب في النتائج ومكافحة المنشطات)، فيما يتعلق بالتلاعب في النتائج أو ما يسمى باللعب النظيف. أما المحور الثاني المتعلق بمكافحة المنشطات، حذر «الجنيبي» من الأثار الخطيرة للمنشطات وتأثيرها على صحة اللاعبين ومستقبلهم الرياضي.