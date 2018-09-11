المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم نادي شباب الأهلي، بالتعاون مع لجنة دوري المحترفين أول من أمس، ورشة التحكيم، وذلك ضمن متطلبات تراخيص الأندية للموسم 2019 ـ 2020. شارك في الورشة 50 لاعباً من الفريق الأول، وفريق تحت 21 سنة لكرة القدم، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية للفريقين، بقيادة المدرب التشيلي سييرا، المدير الفني للفريق الأول.

تحدث في الورشة، الخبير ستيف بنيت المدير الفني للحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، وسلط الضوء على التعديلات الجديدة على قانون اللعبة، واستعرض عدداً من الحالات التحكيمية الخاصة بالتعديلات من خلال تسجيلات فيديو لمباريات محلية وعالمية.

ولفت الخبير ستيف بنيت المدير الفني للحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، أن العمل جار على استيفاء ساعات العمل للحكام، وفقاً للمجلس التشريعي لذلك لم يتم استخدام تقنية أونلاين في كأس الخليج العربي.