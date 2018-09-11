قرعة كؤوس المراحل السنية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، ظهر اليوم، قرعة كؤوس المراحل السنية (الشباب، الشباب تحت 18 سنة، الناشئين تحت 16 سنة، الأشبال تحت 15 سنة، الأشبال تحت 14 سنة) للموسم الجديد الذي تنطلق منافساته بداية من 20 سبتمبر الجاري. من جهته، قام محمد سرور مدير إدارة المسابقات بالإنابة، بإعداد كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بإجراء القرعة لكي تخرج بشكل متميز.

يذكر أن، الموسم الحالي في مسابقات المراحل السنية، سيشهد مشاركات أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمين، حسب القرار السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو الأمر الذي زاد من قوة المنافسات ولاسيما مع توقع ظهور العديد من المواهب الصاعدة واللاعبين بمستوى متميز.