النصر يهزم العين بهدفين في كأس الخليج العربي

المصدر: العين: طلحة عبدالله

تصدر النصر المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين رافعاً رصيده إلى "6 نقاط"، بعد فوزه على مضيفه العين 2-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثانية من المسابقة.

وكان شوط اللعب الأول انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما بعد أن بادر العميد بتسجيل هدف السبق عن طريق اللاعب البرازيلي يوري ليريو في الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يعادل البرازيلي كايو لوكاس للعين في الدقيقة (34).

وفي الشوط الثاني تراجع المستوى الفني والبدني للاعبي الفريقين قبل أن يضيف اللاعب سالم صالح الهدف الثاني للنصر (ق 84)، وهذا هو الفوز الرابع للنصر على العين مقابل 3 انتصارات للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس الخليج العربي البالغة بلقاء أمس 10 مباريات، في حين حضر التعادل بينهما في 3 مباريات .