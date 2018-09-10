غياب خلفان عن الأبيض بعلم زاكيروني

المصدر: دبي-علي شدهان

أوضح احمد سعيد مشرف فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، سبب غياب نجم فريقه خلفان مبارك عن الالتحاق بتحضيرات المنتخب الوطني رغم دعوته مؤخرا بقوله: نادي الجزيرة خاطب اتحاد كرة القدم بأن إصابة خلفان تحتاج 3 أيام للشفاء، وزاكيروني مدرب المنتخب يعلم بذلك، وفضل عدم المجازفة باشراك اللاعب في تحضيرات الأبيض حاليا، وبعد مضي الأيام الثلاثة، شفي خلفان وبات جاهزا، وشارك اليوم في مباراة الجزيرة أمام مضيفه الإمارات في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 18 من زمن المباراة.