وفد شباب الأهلي يطمئن على صنقور

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قام أحمد شاه مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، وإبراهيم أحمد مدير العلاقات العامة بالنادي، وسامي الهامور منسق العلاقات العامة، وسعيد أحمد لاعب الفريق الأول، بزيارة عبد العزيز صنقور لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني الأول، في مستشفى القرهود بدبي، للاطمئنان عليه، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة للرباط الصليبي، كما قام عدد من زملاء صنقور بالفريق، بزيارته في المستشفى، والتي خضع فيها للجراحة على يد الجراح الفرنسي فريدريك كيامي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في أحد تدريبات شباب الأهلي خلال الاستعدادات للموسم الحالي.

يتوقع غياب اللاعب 6 أشهر لاستكمال العلاج والتأهيل للعودة إلى الملاعب، وهو ما يعني عودته مع نهاية الموسم الحالي، وبالتالي غيابه عن المشاركة مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا المقررة خلال الفترة من 5 يناير إلى 2 فبراير المقبلين في الإمارات.

تدريبات

من ناحية أخرى، تتواصل تدريبات شباب الأهلي اليومية في ند الشبا، تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المدرب التشيلي سييرا، استعداداً للقاء عجمان يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.

ويحرص الجهاز الفني خلال التدريبات اليومية على تصحيح الأخطاء التي أدت لخسارته أمام الجزيرة بالدوري والوحدة في الكأس، ما يزيد من مسؤولية الفريق في مواجهة عجمان المقبلة، حيث أصبح مطالباً بالفوز بها، للحفاظ على معنويات اللاعبين والجماهير، والتي تتطلع إلى التتويج بدرع دوري الخليج العربي هذا الموسم.