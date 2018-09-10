«الزعيم» و«العميد»..المهمة الصعبة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، عدنان الغربي

ينشد فريق العين النقطة السادسة، عندما يستضيف على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الثامنة والربع من مساء اليوم نظيره فريق نادي النصر لحساب الجولة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وذلك بعد بدايته المثالية في الجولة في المباراة التي جمعته بالشارقة، وحسمها لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكمل الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعبه تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، الذي واصل سياسته التدريبية في الاعتماد على اللاعبين الشباب في ظل غياب 11 لاعباً دولياً منهم 9 بمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي يستعد هذه الأيام لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة في العام المقبل، فيما يشارك كل من: المصري حسين الشحات والسويدي ماركوس بيرج مع منتخبي بلديهما في استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

تميز

ويرى الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة النصر اليوم، كون الأخير يضم في صفوفه عناصر متميزة ويملك طموحات كبيرة هذا الموسم، وقال: أتوقع أن تشهد المباراة تنافساً قوياً بين الفريقين، وقد جهزنا فريقنا على النحو الذي يمكنه من متابعة أدائه القوي على غرار المباراة السابقة أمام الشارقة والتي قدم خلالها اللاعبون مستوى متميزاً، ولكننا طوينا صفحة تلك المباراة وأصبحت بالنسبة لنا من الماضي وبات تفكيرنا منحصراً في لقاء اليوم، ويتوجب أن نخوضه بقوة وتركيز كبير من أجل متابعة النتائج القوية في هذه المسابقة.

أداء

وأضاف: سيدخل العين اليوم تحدياً مهماً في مباراته الأولى على ملعبه باستاد هزاع بن زايد هذا الموسم، ونتطلع إلى تقديم أداء أفضل من الذي كنا عليه في مواجهة الشارقة وجميع لاعبي فريقي مطالبون بالعمل على تنفيذ واجباتهم الميدانية بدقة عالية منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة وعدم نسيان التوجيهات الفنية، وأتمنى الحضور الجماهيري لتعزيز طموحات اللاعبين، خصوصاً وأن الفريق قدم مردوداً جيداً في الموسم الماضي وحقق ثنائية تاريخية ويستحق المساندة القوية لأن الجمهور يعتبر أهم عوامل قوة الفريق.

وحول طرده من قبل الحكم خلال مباراة الشارقة، أوضح زوران أنه كان يقوم بواجبه في حماية لاعبي فريقه خصوصاً الشباب، وكانت ردة فعلى طبيعية عندما لم يحتسب الحكم ركلة جزاء واضحة للعين، وكان سبب طردي هو تجاوزي حدود المنطقة الفنية.

فوز

من جهته يتطلع النصر إلى تحقيق فوزه الثاني في كأس الخليج العربي بعد الانطلاقة الناجحة في الجولة الأولى على حساب الإمارات عندما فاز بهدف دون رد.

وشدد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر على صعوبة المباراة، وأن الفريقين تعودا على تقديم كرة قدم جميلة تليق بسمعتهما، خاصة أنهما يملكان الدوافع نفسها لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن عدم رضاه عن أداء فريقه في الفترة الماضية يدفعه للبحث عن الأخطاء ومعالجتها بهدف استعادة مستواه الحقيقي.

تجربة

وأكد يوفانوفيتش أن اللوائح الجديدة في مسابقة كأس الخليج العربي التي تفرض مشاركة 3 لاعبين تحت 21 عاماً في كل فريق تخدم اللاعبين أنفسهم وخاصة الصغار منهم، موضحاً في الوقت نفسه أن هذه التجربة تم اعتمادها في وقت سابق في بعض الدوريات الأوروبية لكنها أثبتت عدم نجاعتها وتم الاستغناء عنها بعد موسم واحد، وقال: شخصياً أفضّل الدفع بلاعب واحد أو اثنين فقط لا ثلاثة دفعة واحدة، وبالتأكيد اللاعب الجيد سيفرض نفسه بجهده وليس عن طريق اللوائح، فنحن في النصر قمنا بتصعيد لاعبين سابقاً أمثال أحمد شمبيه وخليفة مبارك وجاسم يعقوب وراشد عمر وهم حالياً من ركائز الفريق، لم تفرضهم اللوائح ولكن بفضل جديتهم وانضباطهم.

لوائح

وأضاف: عندما تصدر لوائح جديدة علينا التعاون جميعاً على إنجاحها بما في ذلك الحكام الذين يتوجب عليهم اتخاذ مواقف تدعم اللاعبين الصغار، ففي الجولة الأولى تعرض لاعبنا حمد حسن وهو من مواليد 1999، شارك للمرة الأولى مع الفريق وبسبب قلة خبرته حصل على إنذارين في أقل من 5 دقائق، وكان على الحكم أن يتخذ موقفاً يدعمه قليلاً لأنه لاعب صغير يخوض أول تجربة رسمية، بالتأكيد كان يشعر بالضغط خلال المباراة وبإحباط كبير بعدها.

تقييم

أكد إيفان يوفانوفيتش أن تقييم اللاعبين وخاصة الجدد منهم سابق لأوانه، مشيراً إلى أن كل لاعب يشعر بالضغط عندما لا يظهر بأداء جيد خلال المباراة، وأضاف قائلاً: اللاعبون الجدد يحتاجون إلى المزيد من الوقت للتأقلم مع الأجواء الحارة، وأعتقد أن الوقت مبكر للحكم عليهم.

تألق

سعيد سويدان: تجربة رائعة

وصف لاعب النصر الواعد سعيد سويدان ظهوره الأول مع الفريق في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي بالتجربة الرائعة، معرباً عن رضاه بالمستوى الذي قدمه طيلة 81 دقيقة، وقال: أنا سعيد بمشاركتي الأولى مع النصر، وسأكون حريصاً على تقديم أداء أفضل أمام العين، وأتمنى أن أشارك هذه المرة حتى نهاية المباراة. وأكد سويدان أن اللوائح الجديدة مهمة لصناعة جيل جديد لكرة الإمارات.

تعزيز

عودة جاسم وراشد

تشهد تشكيلة النصر عودة ثنائي منتخبنا الأولمبي راشد عمر وجاسم يعقوب فيما يستمر غياب حارس المرمى أحمد شمبيه الذي أجرى جراحة ناجحة على مستوى العضلة الخلفية، ويخضع إلى برنامج تأهيلي بإسبانيا، كما يغيب عامر مبارك وخالد جلال والحسين صالح ومحمد العكبري لمواصلتهم البرنامج التأهيلي الخاصّ، إضافة إلى غياب محمود خميس وخليفة مبارك بسبب مشاركتهما مع منتخبنا.

نتائج

خلفان: جاهزون للظهور القوي

أكد لاعب العين الشاب، محمد خلفان، جاهزيته وزملاءه اللاعبين لمواجهة اليوم أمام النصر في ثاني جولات كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وشدد على أهمية الظهور القوي لفريقه، والاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، لافتاً إلى أن أعداد فريقه لمواجهة اليوم مضى على النحو المطلوب، ووفق الترتيبات التي وضعه المدرب خلال التدريبات.

وقال: ندرك واجبنا في مواجهة اليوم أمام فريق النصر الذي يضم في صفوفه لاعبين أقوياء يتمتعون بالخبرة، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا، ونتعامل بالتركيز العالي منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية، ولدينا مدرب استثنائي يجيد التعامل مع لاعبي الفريق وتهيئة الشباب لجميع التحديات بالصورة المطلوبة، وأتمنى أن نوفق في تحقيق النتيجة الإيجابية التي تسعد الجماهير العيناوية الوفية.