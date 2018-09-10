فتح باب التسجيل في دوري «مبادلة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تم فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من دوري مبادلة المجتمعي لكرة القدم الذي تنظمه شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتنطلق المنافسات أكتوبر المقبل في 3 مواقع مختلفة هي أبوظبي والعين والظفرة ، وتم إضافة 30 فريقاً جديداً، منهم 20 في العين و10 في الظفرة.

ويقام دوري أبوظبي عبر 4 مجموعات ويتنافس 120 فريقاً جديداً على التأهل لمرحلة المجموعات،ويقام دوري العين بنظام مجموعتين وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية فيما تتنافس فرق الظفرة في مجموعة واحدة ويحدد الفائز على أساس مجموع النقاط بالدوري، وتقام المباريات النهائية لمنافسات أبوظبي والعين على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وعبر حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة» عن سعادته بالنجاح المستمر لدوري مبادلة المجتمعي والذي يهدف إلى تشجيع الشباب وتمكينهم من ممارسة كرة القدم واتباع نمط حياة صحي.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسرنا مواصلة التعاون مع مبادلة للموسم الثالث على التوالي، في إطار اتفاقية الشراكة التي تنسجم مع أهدافنا بتنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية تعزز اللياقة البدنية وتشجع على اتباع نمط صحي.