الوحدة.. صدارة وسعادة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

عزز الوحدة صدارته للمجموعة الأولى في كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد تغلبه على الوصل 3 - 0 مساء أمس على استاد مدينة زايد الرياضية ضمن مباريات الجولة الثانية، ورفع «العنابي» رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، مواصلاً نتائجه وعروضه القوية، ومحافظاً على سجله خالياً من الهزيمة أو التعادل للمباراة الرابعة على التوالي منذ بداية الموسم، فيما تجمد رصيد الوصل عند نقطة واحدة، وهي الهزيمة الأولى لـ«الإمبراطور» بالموسم، وفاز بني ياس على دبا الفجيرة 3 - 0، وعجمان على كلباء 4 - 1.

وقدّم البرازيلي ليوناردو دي سوزا أوراق اعتماده لجماهير «أصحاب السعادة»، بعدما نجح في تسجيل هدفين من الأهداف الثلاثة في شباك الوصل، وجاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، وافتتح ليوناردو التسجيل مبكراً (5)، وأضاف يحيى الغساني الهدف الثاني (40) قبل أن يضيف ليوناردو الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل نهاية الشوط الأول (44)، ليرفع اللاعب رصيده مع الوحدة إلى 3 أهداف بعد تسجيله هدف في مباراة شباب الأهلي في الجولة الأولى من المسابقة.

ويعد فوز الوحدة هو الثالث على التوالي على حساب «الإمبراطور» في بطولة كأس الخليج العربي. من ناحية أخرى، تم نقل عبد الله صالح، مدافع الوصل، إلى المستشفى عقب المباراة بعد تعرضه للإصابة في الشوط الثاني. وتقام اليوم 3 مباريات في المجموعة الثانية، ويلتقي العين مع النصر، والإمارات مع الجزيرة، والفجيرة مع الظفرة.