«البرتقالي» يضرب بقوة ويصطاد «نمور كلباء»

المصدر: كلباء- محمد فضل

ضرب البرتقالي بقوة، وعاد من ملعب كلباء بالعلامة الكاملة في ثاني جولات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، بعد فوزه العريض على نمور الاتحاد بنتيجة 4 -1 ليصل البرتقالي برصيده إلى 4 نقاط، ويظل كلباء بنقطة وحيدة. سجل أهداف عجمان محمد هلال هدفين ق 30 و60، وهدف لكل من حسن عبد الرحمن، وحسن زهران في الدقائق 53 و57، فيما أحرز تميمة كلباء أحمد عامر ق 38.

وبلغ عدد الجمهور 231 متفرجاً، وجاءت أحداث الشوط الأول فاترة، حيث غابت المتعة والإثارة حتى الدقيقة 30، والتي شهدت تقدم الضيوف بالهدف الأول، والذي جاء من هجمة منظمة، بدأها محمد راشد، الذي مررها نحو اليسار لزميله سعود سعيد، والذي راوغ بدوره أحد المدافعين ويمرر الكرة أرضية زاحفة قابلها محمد هلال الخالي من الرقابة بيسراه في المرمى.

ولم تستمر فرحة المدرب أيمن الرمادي كثيراً، بعد أن كسب كلباء ضربة ثابتة ق 38 نفذها الروماني ماتي على رأس أحمد عامر النقبي، الذي لم يتوان في إيداعها الشباك واضعاً الكرة بطريقة رائعة يمين حارس عجمان علي محمد محرزاً التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني أشرك المدرب الرمادي اللاعب حسن عبد الرحمن، الذي تمكن من التوقيع على هدف عجمان الثاني فور دخوله، بعد أن تمكن من ركل الكرة الثابتة في زاوية صعبة على حارس كلباء ق 53.

ولم تمض سوى أربع دقائق فقط ليتمكن مدافع عجمان حسن زهران من تسجيل هدف فريقه الثالث ق 57. ويضيف محمد هلال هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه ق 60.