مصفوت يتعادل مع العروبة ودياً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تعادل مصفوت والعروبة 1 - 1 بملعب مصفوت في عجمان ضمن استعدادات الفريقين لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجل لمصفوت الفرنسي فاتري ساخي من ركلة جزاء، وللعروبة البرازيلي اديلسون، وتعرض محترف مصفوت التونسي محمد بن حمودة لإصابة في العضلة الخلفية خلال المباراة وتعتبر المباراة هي الودية الثانية بين الفريقين خلال أسبوع.

ودية

من ناحية أخرى يلتقي مصفوت يوم الجمعة المقبل على ملعبه مع دبا الحصن ودياً، ويسعى مدرب مصفوت وليد عبيد للدفع بعدد كبير من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم لمباريات دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق في أكتوبر .

أكد محمد عبد الله التيمومي مساعد مدرب مصفوت، أن الإعداد يسير وفقاً لما هو مخطط له من قبل مجلس الإدارة والجهاز الفني، لافتاً إلى الاهتمام الكبير من قبل مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد الزحمي رئيس النادي والمتابعة المستمرة للتدريبات، منوهاً بأن مصفوت يسعى للظهور الجيد في الموسم الجديد والمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي رغم صعوبة المنافسة مؤكداً أن اللاعبين يملكون العزيمة على تحقيق الطموحات .