«الإمارات» والجزيرة.. احتمالات مفتوحة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

يستقبل فريق الإمارات الأول لكرة القدم على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة في الخامسة و40 دقيقة من مساء اليوم، نظيره الجزيرة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي في لقاء يجمع خامس المجموعة من مباراة وحيدة خسرها بهدف دون رد أمام النصر مع الأول من فوز عريض على الفجيرة بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الأولى، ما يجعل توقع نتيجة مباراة اليوم صعباً إلى حد ما.

مقياس

ورغم أن ظاهر مباراة اليوم يشير إلى أن الكفة تميل لمصلحة الجزيرة، إلا أن ذلك لا يمثل مقياساً لجوهر المباراة رغم المعاناة الكبيرة لفريق الإمارات، المتمثلة في خوضه مباراتين أمام فريقين كبيرين، العين في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، والنصر ضمن الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، وغياب نصف تشكيلته الأساسية بداعي الإصابات خصوصاً أجانبه الثلاثة، الأسترالي بيرني والغيني أبو بكر سيلا والإيفواري بكاري كونيه، وعدم حسم ملف الأجنبي الرابع حتى الآن رغم المفاوضات المكثفة للتعاقد مع مهاجم أفريقي، إضافة إلى إصابات لحقت بلاعبين آخرين يمثلون أعمدة أساسية في تشكيلة الصقور.

غياب

من جانبه، شدد التونسي جلال القادري مدرب الصقور، على أن فريقه غير محظوظ، موضحاً ذلك بقوله: خضنا لقاءين قويين أمام فريقين كبيرين، العين في الجولة الأولى للدوري، والنصر في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، واليوم نواجه فريقاً قوياً آخر هو الجزيرة متصدر المجموعة الثانية لبطول كأس الخليج العربي، إضافة إلى أن فريقنا يفتقد إلى نصف تشكيلته الأساسية في مباراة اليوم، بيرني وكونيه وسيلا ووليد عنبر وسبيل غازي كلهم مصابون، وإصابات أخرى نأمل أن لا تحول دون مشاركة لاعبين مؤثرين في المباراة.

وهي كلها عوامل تجعل فريقنا غير محظوظ فعلاً، أتمنى اكتمال صفوفنا قبل مباراتنا المهمة مع اتحاد كلباء في الجولة الثانية للدوري، بعودة كل المصابين، وحسم التعاقد مع المحترف الأجنبي الرابع، ورغم الخسارة من النصر في الجولة الأولى، إلا أن فريقنا قدم مستوى مميزاً، خصوصاً من جانب اللاعبين الشبان، لكن لم نوفق في تحقيق الظفر بالنقاط الثلاث.

مواجهة

من جانبه، أجرى فريق الكرة بنادي الجزيرة حصة تدريبية أخيرة أمس قبل المغادرة ومواجهة الإمارات اليوم، وشهد المران عودة صانع الألعاب خلفان مبارك، وخليفة الحمادي، والفريق مكتمل العدد عدا الثلاثي الدولي علي مبخوت، فارس جمعة، علي خصيف.

وقال الهولندي مارسيل كايز المدير الفني للجزيرة عن المواجهة إن الإمارات قدم مستوى جيداً أمام العين، وعلينا أن نبذل جهداً مضاعفاً وأن نكون في أفضل حالاتنا، حتى نعود بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن التحضيرات تسير بشكل جيد وسنقوم بإجراء بعض التعديلات على التشكيلة مجدداً تماشياً مع اللوائح الجديدة لمسابقة كأس الخليج العربي.

جدية

وأكد كايزر أنه ولاعبوه يتعاملون بجدية مع مسابقة الكأس، والرغبة أكيدة في كسب كل المواجهات التي يخوضها الفريق على مدار الموسم، وإن كان يحمل صعوبة بالغة، في الوقت نفسه تأتي بطولة الدوري أولوية بالنسبة لنا، وما زال الوقت مبكراً في الحديث عن المنافسة في الدوري، فقط نفكر في فريقنا، وتنميته وتطويره.