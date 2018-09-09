كواترو يحتفل بختام بطولة أكاديميات الخليج لكرة القدم

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

أقامت اللجنة المنظمة العليا لبطولة أكاديميات الخليج لكرة القدم، التي نظمها مركز كواترو الرياضي بعجمان تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، حفلاً لتكريم اللجان العاملة والمساهمين في إنجاح النسخة الثالثة للبطولة التي اختتمت الأسبوع الماضي، بحضور القطب الرياضي عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق ورئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق، وأحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو الرياضي وعبد الرسول عبد الله رئيس اللجنة المنظمة ورجل الأعمال عبدالسلام عوسان الذي قدم هدايا عينية لجميع أعضاء اللجنة المنظمة تقديراً لعملهم المميز.

وشهدت البطولة مشاركة الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت وسلطنة عمان، وفاز باللقب فريق أكاديمية الفتى الذهبي السعودية على حساب أوليه البحريني بركلات الترجيح، فيما حل سبورت فور أوول من الإمارات ثالثاً. وخصصت اللجنة المنظمة جوائز تقديرية لأفضل اللاعبين في البطولة.

وتم اختيار كل من عبدالله الخالدي من أكاديمية أوليه أفضل لاعب وأحمد بدر الشمري من أكاديمية كويت برازوكا أفضل حارس ومحمد منصور من أكاديمية إسبانيول أفضل مدافع وعبدالرحمن أحمد من أكاديمية الفتى الذهبي أفضل لاعب وسط والسيد هاشم محمد من أكاديمية أوليه أفضل هداف ومحمد خميس المزروعي من أكاديمية العقر أفضل لاعب جماهيري وسعيد مرتضى من أكاديمية أوليه أفضل مدرب، كما تم اختيار وائل الجلاد من أكاديمية كويت برازوكا أفضل إداري وأكاديمية العقر الفريق المثالي.