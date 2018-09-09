الحسين صالح: تجربتي مع النصر حفّزتني على العودة إليه

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أكد الحسين صالح أن تجربته السابقة مع النصر حفّزته للعودة إلى الفريق مرة أخرى بالرغم من تلقيه 3 عروض من أندية دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن ارتداء قميص العميد واللعب في صفوفه يعطي شعوراً مختلفاً، وأن الوقت حان بالنسبة له للعب مع فريق ينافس على الألقاب بعد تجربة طويلة مع نادي الإمارات.

وانتقل الحسين صالح، الذي بدأ مسيرته الكروية بنادي رأس الخيمة، للنصر بداية الموسم الجاري قادماً من نادي الإمارات بعقد يمتد 4 مواسم، بعد أن كان لعب له بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر في موسم 2013-2014 تحت قيادة مرب الفريق الحالي الصربي ايفان يوفانوفيتش، وتوج معه بكأس الأندية الخليجية.

انطباع جيد

وقال الحسين: «الفترة القصيرة التي قضيتها في النصر منذ 4 سنوات كانت رائعة، وأعتقد أن الانطباع الجيد الذي تركته حينها وراء عودتي من جديد إلى بيت العميد».

وأضاف: «تلقيت 3 عروض من أندية دوري الخليج العربي من بينها النصر وفي مثل هذه المواقف قد لا ننظر إلى من يدفع أكثر بل إلى تقييم التجربة السابقة والحكم عليها وبما أنها كانت ناجحة وحققت خلالها أحد أبرز أحلامي وهو التتويج بلقب، قلت لما لا أعود وأجعلها تستمر خاصة أني عشت خلالها أياماً جميلة وكنت أشعر بأننا عائلة واحدة».

وتابع: «النصر تطور كثيراً مقارنة بالفترة السابقة التي لعبت فيها معه وكان يستحق الفوز بلقب الدوري مرة واحدة على الأقل خلال هذه السنوات الأربع الماضية، الفريق لا ينقصه أي شيء، يتطور باستمرار ويقدم كرة قدم جيدة، ويملك لاعبين مميزين وإدارة تعمل بجدية وجهازاً فنية كفؤة وجمهوراً كبيراً وأعتبر نفسي واحداً من اللاعبين المحظوظين باللعب في صفوفه. أنا فخور بالعودة إليه وأثبت أني أستحق هذه الثقة».

تتويج

وأثنى الحسين صالح على الدور الكبير الذي لعبه المدرب يوفانوفيتش في إعادة النصر إلى منصات التتويج وقيادته للحصول على 3 ألقاب متتالية وهي كأس الأندية الخليجية وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن النصر تحت قيادة المدرب الصربي يقدم كرة قدم جميلة وممتعة وأن عدم ظهور الفريق بمستواه الحقيقي حتى الآن يعود لأسباب عديدة من بينها تعدد الإصابات والحاجة إلى تجانس أكثر في ظل التغييرات العديدة، التي جعلتها التشكيلة مقارنة بالموسم الماضي، وقال: شخصياً أفضل العمل مع هذا المدرب الذي أدين له بالكثير وأنا واثق بقدرته على إعادة النصر للتربع على عرش الدوري من جديد، لأنه مدرب من نوع خاص ويعمل بطريقة احترافية.

وكشف لاعب النصر الجديد الذي يغيب حالياً عن الفريق بسبب إصابة تعرض لها في المعسكر الصيفي بهولاندا عن طموحه باللعب مع المنتخب الوطني والالتحاق بشقيقه الحسن صالح، وقال: النصر بوابتي لتحقيق هدفي باللعب بالمنتخب الوطني، أتمنى العودة السريعة إلى الملاعب والظهور بالمستوى المطلوب، الذي يمكنني من اللعب في النصر أولاً ثم المنتخب الوطني.

وعبر الحسين صالح عن رضاه عن الفترة التي قضاها في نادي الإمارات، الذي يدين له بالجميل متمنياً له النجاح في الموسم الكروي الجديد وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، الذي ضمن خلاله الفريق البقاء في مباريات الملحق.

بروفايل:

الاسم: الحسين صالح

تاريخ الميلاد: 25 يونيو 1991

المركز: الوسط

المسيرة:

2004-2011: رأس الخيمة

2011-2018: الإمارات

2014: النصر(إعارة)

2018: النصر

الألقاب:

2014: كأس الأندية الخليجية (النصر)