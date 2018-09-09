بني ياس ودبا الفجيرة..مواجهة متكافئة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى - الفجيرة - محمد فضل

يؤدي بني ياس أولى مبارياته على ملعبه بالشامخة في الموسم الحالي عندما يستقبل عند الساعة الخامسة و 45 دقيقة مساء اليوم ضيفه دبا الفجيرة لحساب الجولة الثانية من منافسة كأس الخليج في مواجهة متكافئة، ويدخل السماوي اللقاء بمعنويات عالية بعد بدايته الجيدة والمبشرة في الدوري والكأس الشئ الذي منح اللاعبين والجهاز الفني ثقة كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية.

وكان بني ياس قد خرج بتعادل إيجابي في الجولة الأولى من المنافسة أمام مضيفه عجمان منحه نقطة في رصيده فيما غاب دبا عن المشاركة لتكون مواجهة اليوم الأولى له في المنافسة.

ويسعى صاحب الأرض لتحقيق انتصاره الأول بعد أن أكمل إعداده للقاء بتدريب قوي أول من أمس، كما أجرى حصة تدريبية أمس وضع خلالها الجهاز الفني اللمسات الأخيرة وحدد عناصر تشكيلته التي يغيب عنها الثنائي مايكل أورتيغا ومبارك المنصوري بسبب الإصابة فيما يسترد الفريق مجهودات محترفة الإسباني بيدرو كوندي الذي كان قد غاب عن الجولة الماضية لسفره إلى بلاده بإذن خاص.

احترام دبا

وأظهر الكرواتي كرونوسلاف غوريتش مدرب السماوي احتراماً كبيراً لدبا الفجيرة، ذاكراً أن خصمه فريق جيد وأنه شاهده في مباراته بالدوري أمام الوصل، وقال إن دبا خلق العديد من الفرص لتميزه في تلك المباراة بمقدمة هجومية قوية، وأضاف: دبا لم يشارك في الأسبوع الأول من منافسة الكأس وهذا يجعله يمتلك أفضلية الراحة على فريقنا.

وأكد غوريتش أن فريقه مطالب بالفوز خاصة أن المباراة على ملعبه ذاكراً انه يثق في جميع لاعبيه وأضاف: أرفض التركيز على الأجانب فقط لأن اللاعب المواطن له مهمته أيضاً ويشكل أهمية في كل الفرق.

انسجام وجاهزية

وعلى الجانب الآخر يخوض لاعبو النواخذة المباراة الأولى لهم في المسابقة بعد أن منحتهم القرعة راحة خلال مواجهات الأسبوع الأول، ويسعى دبا كذلك إلى تحقيق بداية إيجابية بعد أن أبلى اللاعبون بلاء حسناً خلال مباريات المسابقة في الموسم الماضي، وسيفتقد الجهاز الفني لجهود ثلاثة لاعبين هم المغربي يحى جبران وحميد الماس للإصابة، وأكد المدرب البرازيلي كاميلي بأن مسابقة الكأس تعتبر مهمة بالنسبة له ولفريقه خصوصاً وأنها تمنح عدداً من اللاعبين الشباب فرصة التواجد خلال هذا الموسم فضلاً عن مشاركة لاعبي الرديف ومواليد 97.

وسيتم تقييم شامل لأداء هؤلاء اللاعبين منوهاً إلى أن إدارة دبا الفجيرة نجحت في استقطاب عدد من المواطنين وكان الوقت كافياً لتجهيزهم وتحضيرهم بشكل جيد لمسابقات الموسم الكروي الحالي سواء في معسكر المانيا أو بعد العودة من الإعداد الخارجي.

وأوضح كاميلي: عملنا عقب مباراة الامبراطور على تصويب الأخطاء ومنح نجوم الفريق مزيداً من الثقة وأعتقد بأن المستوى الحالي للاعبين مطمئن وسيكون هدفنا تحقيق النتائج المرجوة في مختلف المسابقات وتحقيق حلم الجماهير بضمان ورقة البقاء قبيل الدخول في الجولات الحرجة.

شكر

شكر اللاعب الصاعد عبيد الشهياري مدربه كاميلي لمنحه الثقة الكاملة للمشاركة في مباراة اليوم أمام بني ياس مشيراً إلى أنه وبقية زملائه اللاعبين في أتم درجات الجاهزية لتنفيذ تعليمات وخطط الجهاز الفني. وقال، سأحاول إعطاء كل ما عندي، وأبذل قصارى جهدي من أجل الظهور بشكل جيد، مشيراً إلى أن التركيز العالي واللعب بتوازن أمام بني ياس يقودنا إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.