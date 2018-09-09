مستقبل الفردان يزداد غموضاً في شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يكتنف الغموض مستقبل اللاعب حبيب الفردان مع شباب الأهلي، مع تردد أنباء جديدة، تتحدث عن إمكانية عودة اللاعب إلى النصر، والذي سبق وأعلن عن إخلاء سبيل اللاعب ليعود لشباب الأهلي، مع العلم أن الفردان وقع للنصر أوائل أغسطس الماضي، عقب انتهاء تعاقده مع شباب الأهلي.

الجدير بالذكر، أن الفردان لا يزال غير مسجل في قوائم اللاعبين سواء في النصر أو شباب الأهلي، وكان قد ظهر مؤخراً في تدريبات شباب الأهلي، بعد إعلان النصر عن إخلاء سبيل اللاعب، وتنتظر الجماهير حتى كتابة تلك السطور، وجهة اللاعب المقبلة، علماً أن إغلاق باب القيد الصيفي سيكون في اليوم الثاني من أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، تدريباته على ملاعب ند الشبا، استعداداً للقاء عجمان يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بمعنويات عالية، بعد تجاوز اللاعبين والجهاز الفني لآثار الخسارة في المباراتين الرسميتين اللتين خاضهما الفريق انطلاقة في الموسم الحالي.

وحرص الجهاز الفني على علاج الأخطاء التي سقط فيها الفريق خلال مباراة الجزيرة، وخسرها شباب الأهلي 4-5، في دوري الخليج العربي، ولقاء الوحدة في كأس الخليج العربي، وخسرها شباب الأهلي بهدف وحيد، وتنحصر تلك الأخطاء، في سوء التمركز الدفاعي، وغياب الضغط على حامل الكرة، والتسرع في إنهاء فرص التسجيل.

في حين، تعتبر جماهير شباب الأهلي، مواجهة عجمان السبت المقبل، لقاء لا بديل فيه عن الفوز، لتكون الخطوة الأولى الصحيحة على طريق المنافسة على بطولات الموسم الحالي، مع إدراك الجميع مدى صعوبة المواجهة، خاصة أنها تقام في ضيافة عجمان ووسط جماهيره، وسيكون هذا اللقاء هو الأول لشباب الأهلي خارج ملعبه.