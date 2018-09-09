اتحاد الكرة ينفي التواصل مع بديل زاكيروني

المصدر: دبي، العين ـ طلحة عبدالله

نفى اتحاد الكرة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول التواصل مع أي مدرب لتولي قيادة المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، في إشارة لاستمرار المدرب الإيطالي زاكيروني في مهمته.

وناشد الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجميع، مساندة «الأبيض» وعدم التشويش على تحضيراته للبطولة. ورفض الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين، التعليق على التقارير الإعلامية، التي ربطته بتدريب منتخبنا الوطني الأول، وردّ على سؤال متعلق بهذا الخصوص بشكل مقتضب، وبعبارة «لا تعليق»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العين، أمس، باستاد خليفة بن زايد للكشف عن استعدادات مواجهة النصر غداً باستاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.