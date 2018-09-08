كلباء يتخطى شباب الأهلي في كأس الصالات

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

حوّل فريق نادي اتحاد كلباء تأخره من شباب الأهلي 1-صفر ثم 2-1 إلى الفوز 3-2، في الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب صالة نمور كلباء مساء أول من أمس ضمن مباريات المجموعة الأولى.

تقدم شباب الأهلي الذي ظهر في حلة جديدة بقيادة مدربه العائد للإشراف الفني على الفريق من جديد عبدالله عبدالباسط بهدف السبق عن طريق احمد حسين بن حماد في الثواني الأولى من الشوط الثاني، بعد أن سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول، وقاد كلباء المدرب محمد سعيد لاعب الفجيرة السابق ومساعد مدرب خورفكان السابق.

بالإضافة إلى انه كان مساعد المدرب راشد خليفة في منتخب الشباب، والذي يقود فريقاً لوحده لأول مرة في مسيرته التدريبية، حيث لم يتأخر نمور كلباء في الرد بهدف التعادل عن طريق عبدالله سعيد بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 15 يسجل عبدالله الخمري كابتن شباب الأهلي هدف الترجيح وتصبح النتيجة 2-1، وينجح خالد مسعود القادم إلى كلباء من دبا الحصن في تعديل النتيجة 2-2 قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.

ويتواصل الأداء سجالاً بين الفريقين حتى تمكن عبدالرحمن الهياس من تسجيل هدف الترجيح الغالي لفريق اتحاد كلباء في آخر 20 ثانية من زمن اللقاء، ليضع نمور كلباء أول 3 نقاط في رصيدهم، متساوين مع الظفرة المتفوق بفارق الأهداف، وتعود عجلة المنافسة بعد غد بمواجهتي دبا الحصن وخورفكان في قمة الساحل الشرقي ويحل فريق نادي مليحة ضيفاً على فريق نادي النصر في ملعب صالة راشد بن حمدان بقلعة العميد ضمن مباريات المجموعة الثانية.