المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بدأت الغيابات تطارد شباب الأهلي مبكراً في الموسم الحالي، مع إصابة عبد العزيز صنقور في وقت سابق، بقطع في الرباط الصليبي.

ولحق به وليد عباس، الذي تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة فريقه وضيفه الجزيرة، ولم يستطع إكمال المباراة التي انتهت لمصلحة الجزيرة 5-4 في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وانضم عبد الله النقبي إلى الثنائي، بالغياب عن الفريق لظروف ارتباطه بدورة عسكرية، في الوقت الذي قام شباب الأهلي، بقيد 26 لاعباً في قائمة الفريق حتى الآن، مع العلم بأن إغلاق باب القيد الصيفي سيكون في اليوم الثاني من أكتوبر المقبل، ولم تتضمن قائمة المسجلين، اللاعب عبد العزيز صنقور، مع تأكد عودته في النصف الثاني من الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي، تعرّض في المواسم الأخيرة، لغيابات كثيرة ومؤثرة، وزاد الأمر في الموسم الماضي، الذي غاب فيه الفريق عن منصات التتويج، وتمنى التشيلي سييرا مدرب شباب الأهلي، ألا يتعرض الفريق للمعاناة نفسها، وأن تكتمل صفوف الفريق سريعاً.