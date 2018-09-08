العراق يستضيف بطولة غرب آسيا.. وسويدان نائباً لرئيس «الانضباط»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، خلال اجتماعه في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة الأمير علي بن الحسين، وحضور ممثل الإمارات، الدكتور سليم الشامسي، إقامة بطولة غرب آسيا المقبلة للرجال في العراق، خلال العام المقبل، على أن يتم إرسال دعوة إلى الأعضاء لاجتماع فني للتشاور على مكان ووقت البطولة بالعراق، وتم اعتماد تشكيل اللجان القضائية.

ويترأس لجنة الانضباط، فؤاد قراده من الأردن، وتضم قيس أسود من العراق نائباً للرئيس، والدكتور عبد الملك الريماوي من فلسطين عضواً، ويترأس لجنة الاستئناف وليد جابر من لبنان رئيساً، عبد المنعم سويدان من الإمارات نائباً للرئيس، وطلال السعدي من عمان عضواً.

وتقرر فرض رسوم للانضمام إلى عضوية الاتحاد، قدرها 15 ألف دولار، وفرض رسوم سنوية لاشتراك الأعضاء قدرها 10 آلاف دولار.

وأجرى اتحاد غرب آسيا بعض التعديلات على النظام الأساسي ونظام الانتخابات، ورفع توصية للجمعية العمومية للاعتماد، بفرض عقوبة مبلغ 50 ألف دولار على العضو المنسحب من أي بطولة، أو في حالة عدم المشاركة ببطولة الرجال، على أن تسقط العضوية في حالة عدم مشاركة العضو في بطولة واحدة في السنة من بطولات الاتحاد المختلفة.

ودرس اتحاد غرب آسيا، اعتماد استراتيجية لدعوة فرق من خارج المنطقة للمشاركة في المسابقات، من أجل تعزيز تلك المسابقات، وزيادة التعاون مع عدد من الدول الآسيوية. كما بحث مع شركة تضامن، إبرام عقد تسويقي لبطولات الاتحاد فئة الرجال خلال الفترة المقبلة، وتم الاطلاع على مخرجات اللجنة الثلاثية لمقترحات التعديل على النظام الأساسي ونظام الانتخابات.