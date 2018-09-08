تقنية الفيديو في ورشة التحكيم الكروي بالجزيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استضاف نادي الجزيرة مساء أول من امس، ورشة تحكيمية نظمتها لجنة دوري المحترفين بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث تعد إحدى متطلبات ترخيص الأندية.

وأدار الورشة التي أقيمت في قاعة المؤتمرات في ملعب محمد بن زايد الإنجليزي ستيف بينيت المدير الفني للحكام في اتحاد الكرة، وحضرها لاعبو الفريق الأول والرديف وتحت سن 18 سنة وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لهذه الفرق.

هدفت الورشة لتعريف اللاعبين والإداريين بالمستجدات الحديثة في قوانين التحكيم للموسم الجديد، واطلاعهم على ما تم استحداثه أو تغييره من مواد وبنود في قانون اللعبة، وناقش ستيف بينيت مع الحضور العديد من الحالات التحكيمية التي تم استعراضها عبر الفيديو والصور.

وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد هي أبرز ما تم مناقشته في الورشة، حيث استفاض بينيت في شرح الحالات التي تستوجب تدخل حكم الفيديو وشدد على أهمية تفادي النقاش مع الحكام ومطالبتهم باللجوء لهذه التقنية من قبل اللاعبين لتحاشي التعرض للإنذارات، كما ذكر بينيت اللاعبين بضرورة التعاون مع الحكام لمساعدتهم على التركيز وعلى إصدار القرارات التي تضمن نتائج عادلة للمباريات.

وقام الحكم الإنجليزي السابق بشرح المزيد من الحالات التحكيمية مع تحديد نوع القرارات التي يجب على الحكم اتخاذها بشأن هذه الحالات، مثل حالات الخشونة المفرطة والإعاقة، وكيفية التمييز بين حالات تعمد وعدم تعمد لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الورشة تجاوباً كبيراً من لاعبي النادي الذين كشفوا عن إلمام كبير بالقوانين التحكيمية المختلفة من خلال تحديدهم للقرارات التحكيمية للحالات التي عرضها المحاضر على شاشة العرض، كما طرحوا العديد من الأسئلة عن الكيفية الصحيحة للتعامل مع الحكم أثناء سير المباراة.