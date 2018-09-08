مسابقة لاختيار شعارات حافلات منتخبات «آسيا 2019»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مسابقة لاختيار شعارات حافلات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، قبل 120 يوماً من انطلاق منافسات البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم الآسيوية.

والتي ستقام خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً، ودعا الاتحاد الجماهير لإظهار شغفهم تجاه منتخبات بلادهم، والمشاركة في اختيار الشعار الذي سيوضع على حافلة الفريق، تتواصل المسابقة حتى 30 الجاري، ويجب ألا يتخطى الشعار 12 كلمة باللغة الإنجليزية، وأن يتضمن جوهر وروح المنتخبات.

ويمكن لمحبي كرة القدم، تقديم شعاراتهم المقترحة الخاصة بمنتخبات بلادهم، عبر منصات التواصل الاجتماعي للاتحاد الآسيوي «فيس بوك، وانستغرام، وتويتر»، خلال المرحلة الأولى من المسابقة، ويحصل الفائزون على قمصان موقّعة لمنتخبات بلادهم، وتعد فرصـة المشاركة مفتوحة للأشخاص من جميع الجنســيات والأعمار، انطلاقاً من الشعار العام للبطولة «استقــطاب آسيا معـــاً».

3 شعارات

ويتم الكشف يوم 8 أكتوبر المقبل، عن 3 شعارات نهائية لكل فريق، لفتح الباب أمام جولة جديدة من التصويت عبر الإنترنت، من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد القاري، تستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، لمنح المشجعين فرصة للاختيار، قبل أن يتم الإعلان عن المشاركات الفائزة في يوم 5 نوفمبر.

وفي نهاية المسابقة، سيتم اختيار 24 شعاراً لتزيين حافلات المنتخبات الرسمية، والتي ستبث عبر العالم خلال تنقل المنتخبات بين الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة عبر المدن الأربع.

أكبر نسخة

وقال داتو وندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي: «تبرز بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، كأكبر نسخة في تاريخ الاتحاد الآسيوي، مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخباً، ما يدعم أهداف البطولة في التواصل مع الجماهير من مختلف أنحاء آسيا، أكثر من أي وقت مضى، ونسعى من خلال مسابقة اختيار شعارات حافلات المنتخبات، إلى حث الجماهير على إظهار شغفهم وفخرهم الوطني تجاه منتخبات بلادهم».

أضاف «نستهدف تعزيز مشاركتنا مع المجتمع الرقمي العالمي، ومنح الجماهير فرصة فريدة للعب دور هام في كتابة فصل جديد من تاريخ كرة القدم الآسيوية».

فرصة المشاركة

الجدير بالذكر أن بطولة كأس آسيا، تمثل أهم بطولات كرة القدم التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي، وتقام كل أربعة أعوام، لتحديد الفريق الفائز ببطولة آسيا، وأقيمت البطولة للمرة الأولى في عام 1956، وهي ثاني أقدم مسابقة قارية لكرة القدم في العالم (بعد كوبا أميركا).

ويتنافس فيها عادة 16 فريقاً، إلا أن عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، سيرتفع للمرة الأولى إلى 24 فريقاً، ما يجعلها النسخة الأكبر حجماً في تاريخ البطولة، وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الإمارات البطولة، بعد نجاحها في استضافها في عام 1996.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، في الفترة بين 5 يناير 2019 إلى 1 فبراير 2019، وستخوض الفرق خلالها 51 مباراة على أرض 4 ملاعب، موزعة في أربع مدن، هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة.