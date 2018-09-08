العين يركز على الشباب في مواجهة النصر

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يؤدي العين مساء اليوم حصته التدريبية الرئيسة، قبل المواجهة التي تجمعه بضيفه النصر والمقررة بعد غد على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وكان الزعيم حقق فوزاً باهراً على مضيفه الشارقة الأسبوع الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الأخير في مستهل مشواره بالمسابقة.

ويتطلع الفريق البنفسجي لمتابعة نتائجه القوية أمام العميد النصراوي، والذهاب بعيداً في البطولة على عكس الموسم الماضي حيث خرج الفريق مبكراً، ويعول المدرب الكرواتي زوران ماميتش على مجموعة من العناصر الشابة لغياب 11 لاعباً أساسياً عن التشكيلة.

حيث يتواجد تسعة منهم مع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، الذي يستعد لنهائيات أمم آسيا التي تستضيفها الدولة العام المقبل، فيما انضم كل من المصري حسين الشحات والسويدي ماركوس بيرج لمنتخبي بلديهما.

فريق كبير

وعبر الكرواتي، دامير كرزنار كيركي، مساعد مدرب العين، عن رضاهم على الأداء والنتيجة أمام الشارقة برغم غياب 11 لاعبا عن الفريق، وقال إن العين فريق كبير وقادر على تجاوز ظروف الغيابات وتحقيق أفضل النتائج. وسيقود كيركي فريق العين في مباراة النصر بعد غد، بسبب طرد المدير الفني زوران ماميتش خلال مباراة الشارقة الأخيرة.

وأوضح كيركي أن حكم المباراة رأى أن زوران غادر المنطقة الفنية وأبدى احتجاجه، بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء للعين، وكانت جماهير الفريق البنفسجي عبرت عن رضائها الكامل بالسياسة التدريبية التي يتبعها المدرب زوران، في إتاحة الفرصة لعدد من الوجوه الشابة من الفريق الرديف، لتدعيم صفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة، والتي يواجه فيها العين تحديات قوية على المستويين الداخلي والخارجي.

حيث يتعين عليه الدفاع عن لقبيه بالدوري والكأس، فضلا عن تقديم نفسه بصورة متميزة في مونديال العالم للأندية الذي تستضيفه الإمارات في ديسمبر المقبل، إلى جانب مشاركته في دوري أبطال آسيا.

إشادة

أشاد مساعد مدرب العين باللاعبين الشباب في الفريق، موضحاً أنهم كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مردوداً فنياً متميزاً وقاتلوا بجسارة طوال زمن المباراة.