الحمادي:عبد الباسط سيعود للمشاركة أمام دبا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد عبد الباسط محمد الحمادي مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه من المتوقع عودة لاعب خط وسط الفريق محمد عبد الباسط إلى التدريبات خلال الأسبوع المقبل، إذ يخضع اللاعب للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة الوحدة والعين في كأس سوبر الخليج العربي، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة أغسطس الماضي وتوج العنابي باللقب.

وقال: إن اللاعب كان يحتاج لأسبوع للعلاج قبل خوض الفريق لمباراته الأخيرة مع شباب الأهلي في كأس الخليج العربي، ومن المنتظر أن يعود للتدريبات عقب إنهائه برنامج العلاج والتأهيل، تمهيداً لعودته للمشاركة في المباريات.

حيث من المتوقع أن يستمر غياب اللاعب في المواجهة أمام الوصل يوم الأحد المقبل، ونتمنى أن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراتنا أمام دبا الفجيرة في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي يوم 14 سبتمبر الجاري.

تدريبات متواصلة

وأضاف الحمادي أن الفريق استأنف تدريباته أمس عقب الفوز الذي حققناه على شباب الأهلي، في مستهل مشوارنا للدفاع عن لقب كأس الخليج العربي، وبلا شك تحقيق الفريق لانتصارين في بداية الموسم أمر جيد للغاية، ويؤكد أن الفريق يسير في الطريق الصحيح من أجل المنافسة على بطولات الموسم،.

كما أن الفوز على شباب الأهلي في غاية الأهمية كونه أنهى عقدة استمرت طويلاً أمام منافس قوي، وبالتأكيد معنويات الفريق عالية في ظل البداية القوية للموسم، ونأمل الاستمرار في النتائج الإيجابية والعروض القوية، التي يقدمها العنابي من أجل إسعاد جماهيره الوفية.

جاهزون للوصل

وشدد الحمادي على جاهزية جميع اللاعبين، استعداداً للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام الوصل في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي على استاد مدينة زايد الرياضية، بعد اكتمال صفوف الفريق بانضمام رباعي المنتخب الأولمبي محمد الشامسي.

وأحمد راشد وسالم سلطان وخالد إبراهيم، فيما يغيب عنصر واحد فقط وهو الظهير الأيمن محمد برغش لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الأول في إسبانيا، لافتاً إلى أن الوحدة يسعى للفوز والتأكيد على المستوى العالي الذي قدمه الفريق في المباريات الثلاث السابقة.