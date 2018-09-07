«الأبيض» يخسر أمام ترينيداد وتوباغو بهدفين

المصدر: دبي - العوضي النمر

ظهر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تائهاً وبلا هوية أمام نظيره ترينيداد وتوباغو، وانهزم بهدفين دون رد في واحدة من أسوأ مبارياته.

حيث ظهر مفكك الخطوط وبلا أنياب، ولا تزال طريقة لعب المدرب الإيطالي زاكيروني غير مفيدة ولا تناسب قدرات وإمكانات لاعبينا، وأصبح الأمر في حاجة إلى وقفة جادة من اتحاد الكرة، قبل فوات الأوان، وتأتي تلك المباراة أولى مواجهات الأبيض الودية بمعسكره الحالي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية، ضمن تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

حيث سيلعب منتخبنا الوطني (مستضيف البطولة) ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلند والهند والبحرين. وسيخوض الأبيض مباراته الدولية الودية الثانية بمعسكر جيرونا الثلاثاء المقبل أمام منتخب لاوس.