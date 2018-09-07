أورتيغا وليروي:بني ياس يستهدف أفضل مركز في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد ثنائي بني ياس، الكولومبي مايكل أورتيغا والهولندي جورج ليروي، أن السماوي يستهدف أفضل مركز في الدوري خلال الموسم الحالي، وأن الفريق قادر على تحقيق الانتصارات.

وتقديم مستويات متميزة في كل المسابقات؛ لتوفر كل عناصر النجاح إدارياً وفنياً.

وقال مايكل أورتيغا، إن اللاعب يجب أن يرفع سقف طموحه دائماً، وأن يفكر في تحقيق أفضل الأهداف، ويعمل عليها باستمرار. وأضاف: نظَّمنا فترة إعداد جيدة قدم خلالها الطاقم الفني عملاً رائعاً.

وبذل مجهوداً كبيراً مع اللاعبين، أعتقد أننا وصلنا لمرحلة متقدمة من الجاهزية؛ بسبب الإعداد الناجح والدعم الذي نجده من إدارة النادي؛ لذلك علينا أن نضاعف جهدنا في المرحلة المقبلة، وأن نعمل على ترجمة الاهتمام الذي نحظى به إلى انتصارات داخل الملعب.

عناصر مميزة

وأشار أورتيغا إلى وجود العديد من المواهب في فرقة السماوي، مؤكداً أن فريقه يضم عناصر متميزة في كل خطوط اللعب، وأنه قادر على تقديم أفضل المستويات والخروج بنتائج إيجابية أمام أقوى الفرق. وأضاف: رغم تميّز اللاعبين لكن مهمة الوصول إلى مركز جيد في الدوري ليست أمراً سهلاً، كرة القدم تتطلب مجهوداً كبيراً والتحلي بالثقة، ويجب أن نقدم كل ما نملك حتى نحقق طموحنا وأهدافنا.

معسكر مثالي

وسار الهولندي جورج ليروي لاعب بني ياس الجديد على درب زميله مايكل أورتيغا بالتأكيد على مثالية المعسكر الذي أقامه الفريق في هولندا وإمكانية تحقيق مركز متقدم، وقال ليروي إنه يخطط لمساعدة زملائه في كسب أكبر عدد من النقاط بالدوري، مشيراً إلى البداية الجيدة للفريق أمام الفجيرة وقال: خرجنا بنقطة جيدة من خارج ملعبنا، المواجهة كانت صعبة جداً.

انتصارات

أكد ليروي، أن فريقه بإمكانه مفاجأة العديد من الأندية وجماهير الكرة الإماراتية، بتحقيق انتصارات كبيرة، وأضاف: علينا فقط أن نجتهد أكثر حتى نصل إلى هدفنا.