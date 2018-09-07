الظفرة يكسب منتخب الشباب ويحتفل بكأس السوبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز فريق الظفرة على منتخب الشباب لكرة قدم الصالات بنتيجة 7-2 في ملعب صالة بينونة في الجولة الأولى من النسخة العاشرة لكأس الاتحاد.

وكان منتخب الشباب قد تقدم بهدف السبق 1- صفر من إمضاء سلطان سعيد، وأدرك حمد الشامسي التعادل للظفرة 1-1، وأضاف حمد سالم الهدف الثاني لمنتخب الشباب 2-1. وعدل هلال الجابري النتيجة 2-2 ثم أضاف الثالث للظفرة. وسجل صبري جميل الهدف الرابع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة 4-2.

وفي الشوط الثاني أكمل هلال الجابري الهاتريك بتسجيله الهدف الثالث الشخصي، والخامس لفريقه. وأضاف حمزة وليد الهدفين السادس والسابع.

وأشاد عبدالله حسن الدرمكي مدير منتخب الشباب بتعامل نادي الظفرة مع المنتخب، وأشاد أيضا باللعب مع فريق كبير وبطل مثل الظفرة، وقال لقد استفاد المنتخب كثيرا جدا من المباراة، والنتيجة الكبيرة لا تعبر عن أداء المنتخب، حيث أهدر شباب الأبيض ست فرص محققة في الشوط الأول، من بينها انفرادات وأن التقدم مرتين على حساب فريق مميز مثل الظفرة في حد ذاته يعتبر امراً جيداً.

وأضاف من أسباب الخسارة أيضا الإرهاق من جراء السفر الذي استغرق 5 ساعات ونصف إلى صالة بينونة في نفس يوم المباراة ولم يحصل اللاعبون على فرصة إجراء عمليات الإحماء والتسخين بسبب ضيق الوقت، وكنا على أمل أن تنقل المباراة لإحدى الصالات في أبوظبي ولكن لم يتحقق ذلك.

وعقب نهاية المباراة احتفلت أسرة نادي الظفرة بلاعبي الفريق بمناسبة الفوز بكأس السوبر وجرت الاحتفالية بحضور ومشاركة صالح بن جزلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي.