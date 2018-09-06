الفقرة الرابعة من المادة «87» أمام عمومية الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

وضع اتحاد الكرة بندين على جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة، التي ستنعقد يوم 13 من الشهر الجاري عند الواحدة ظهراً في مقر الاتحاد في دبي، البند الأول اختيار رئيسين جديدين للجنتي الاستئناف والانضباط، بعد اعتذار رئيسيهما المستشار علي خلفان الظاهري والمستشار أحمد الزعابي، الذي كان أول من اعتذر عن رئاسة لجنة الانضباط بعد اعتمادها، ورشح الاتحاد شخصية بديلة، ولكنها اعتذرت في الساعات الماضية.

خلفاً للذين تقدما باعتذار خلال الأيام الماضية، ليكتمل الشكل القانوني للجنتين ليبدأ نشاطهما خاصة مع انطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد، وإقامة الجولة الأولى من مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي.

أما البند الثاني فسيكون مقترحاً من الأمانة العامة لاتحاد الكرة، بعمل تعديل على الفقرة الرابعة من المادة 87، من النظام الأساسي، حيث تشير الفقرة، إلى «ترشيح رئيس وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية ويخوّل مجلس الإدارة بتعويض النقص في الأعضاء خلال الموسم»، ويقترح اتحاد الكرة إجراء تعديل على تلك الفقرة بتخويل مجلس الإدارة باختيار رئيس وأعضاء اللجان خلال الموسم.

هذا وتقوم الأمانة العامة في اتحاد الكرة بالتجهيز الإداري لعقد الجمعية العمومية غير العادية، حيث تم مخاطبة الأندية بالموعد وفق النظام الأساسي في المادة 65، والتي تشير، إلى ضرورة إبلاغ الأعضاء بمكان وزمان انعقاد الجمعية العمومية وجدول الأعمال قبل 7 أيام من تاريخ انعقادها.