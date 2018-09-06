كلباء ينفي الاستغناء عن رحيم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نفى نادي اتحاد كلباء شائعات نية الاستغناء عن اللاعب النيجيري رحيم لاوال بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام الوصل ضمن منافسات مسابقة كأس الخليج العربي.

وأعلن النادي في بيان رسمي أن اللاعب تعرض لإصابة متوسطة تم نقله على إثرها إلى مستشفى راشد في دبي وخضع للأشعة اللازمة وتبين وجود كسر في عظمة الأنكل سيدخل اللاعب على إثرها غرفة العمليات لتثبيت الكسر وقد يحتاج اللاعب من ستة إلى ثماني أسابيع للرجوع إلى الملاعب.

وأكدت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم وقوفها مع اللاعب حتى يستعيد عافيته، نافية ما تم نشره عن نية الاستغناء عن اللاعب، حيث إن النادي يولي صحة اللاعب أولوية قصوى ومن ثم سيتم اتخاذ ما يلزم لضمان مصلحة الفريق.