20 ناشئاً من أنحاء العالم يتدربون في «مان سيتي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

منحت «كيونت»، شركة البيع المباشر الرائدة العالمية، 20 طفلاً من أنحاء العالم ومنها دولة الإمارات، فرصة للتدريب على كرة القدم تحت إشراف المدربين من أصحاب الخبرة، واللعب في أفضل المرافق والملاعب العالمية، وذلك في ملاعب نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في إنجلترا.

واحتفالاً بالذكرى العشرين على تأسيس «كيونت»، وبمناسبة عام زايد، أرسلت شركة البيع المباشر 20 طفلاً من مختلف الجنسيات إلى مدارس السيتي لكرة القدم واللغة في ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، إنجلترا.

وتهدف المدرسة لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية وتطوير مهاراتهم وكفاءتهم بكرة القدم معاً في واحد من أفضل المرافق التدريبية والرياضية على مستوى العالم. وتتضمن الدورة التدريبية 30 ساعة كرة القدم و30 ساعة تعليم اللغة الإنجليزية، إضافة إلى رحلات عطلة الأسبوع، وجولات وراء الكواليس في استاد الاتحاد، وممارسة التدريبات على طريقة لاعبي كرة القدم المحترفين.

من جهته، صرح تريفور كونا، الرئيس التنفيذي في «كيونت»: «مع مرور عقدين من النجاح، رغبنا أن تقدم شركتنا شيئاً مميزاً لجيل المستقبل. لذلك قررنا أن نحتفل بذكرى مرور 20 سنة على تأسيس «كيونت» بإرسال 20 لاعب كرة قدم واعداً إلى مدارس السيتي لكرة القدم واللغة، ورأينا أن ذلك يعد مثالاً مميزاً وأسلوباً واضحاً لإظهار المبادئ التي نتبناها في الشركة. ستساهم هذه الدورات في تطوير مستوى اللاعبين في اللغة الإنجليزية وكرة القدم على حد سواء، وستزرع حب كرة القدم في قلوبهم، الأمر الذي سيؤدي تالياً إلى مساعدتهم على رفع مستوى الأشخاص من حولهم بعد عودتهم إلى دولهم».