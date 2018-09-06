«الإمارات للعطلات» شريك كأس آسيا 2019

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبرمت «الإمارات للعطلات»، شراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أصبحت بموجبها المنظم المعتمد للبرامج السياحية الخاصة ببطولة كأس آسيا 2019، التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 5 يناير و1 فبراير 2019. وتوفر «الإمارات للعطلات»، تشكيلة واسعة من البرامج لمشجعي كرة القدم، الذين سيتدفقون على أبوظبي ودبي والشارقة والعين خلال البطولة. ويتضمن كل برنامج، تذكرة السفر مع طيران الإمارات وإقامة فندقية وتذاكر لحضور مباراة أو أكثر.

منظم رسمي

وقال روبن باري نائب رئيس الإمارات للعطلات: «يسرنا أن نكون المنظمين الرسميين للبرامج السياحية الخاصة ببطولة كأس آسيا AFC 2019. وابتداءً من اليوم، يمكن للمشجعين أن يحجزوا بسهولة تذاكر المباريات ورحلات الطيران والإقامة مع الإمارات للعطلات، والاستمتاع بتجربة السفر الممتازة التي توفرها الناقلة الحائزة جوائز عالمية، وشركاؤنا من الفنادق الشهيرة». وأضاف قائلاً: «تتطلع الإمارات للعطلات، للاستفادة من الفرص الرائعة في مجال السياحة الرياضية، وتواصل البحث عن وسائل لتلبية الطلب المتزايد. كما نتطلع إلى الترحيب بعملائنا من مشجعي كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة».

تطوير الكرة

من جانبه، تقدم داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالشكر إلى طيران الإمارات، شريك الاتحاد منذ سنوات طويلة، على إيمانها الراسخ بتطوير كرة القدم الآسيوية وتحسينها باستمرار. وقال: «تواصل كرة القدم الآسيوية، تحقيق خطوات عملاقة على الساحة العالمية، ويمثل النمو المشهود لبطولة كأس آسيا AFC، والمكانة التي وصلتها، مدى التقدم الذي لا يمكن إنكاره للعبة كرة القدم في القارة».

وأضاف قائلاً: «من خلال هذه الشراكة مع الإمارات للعطلات، نحن على ثقة من أننا سوف نجتذب المزيد من العائلات والمشجعين على اختلاف أعمارهم، من جميع مناطق الاتحاد الآسيوي الخمس وخارجها.

استعداد تام

وأكد عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا AFC 2019، الاستعداد التام لاستقبال الزوار ومشجعي كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستستضيف أكبر بطولة آسيوية، حيث يشارك فيها منتخبات 24 دولة. وقال: «سوف نقدم لجميع الزوار تجربة فريدة للاستمتاع بكرة القدم في هذه البطولة غير المسبوقة».

وفي المملكة العربية السعودية، تقدم «الإمارات للعطلات»، برامج لجمهور كرة القدم، تبدأ أسعارها من 2020 ريالاً للشخص الواحد (حسب توفر المقاعد والتذاكر وتطبق الشروط والأحكام)، شاملة جميع الضرائب والرسوم، وتغطي تذكرة السفر ذهاباً وعودة مع طيران الإمارات، والإقامة الفندقية ثلاث ليالٍ، مع وجبة الإفطار يومياً، والمواصلات بين مطار دبي الدولي والفندق، وتذكرتين لحضور مباريات المجموعات، أو دور الـ 16، ومواصلات بين الفندق والاستاد، و20 % أميال سكاي واردز زيادة. وتتوفر برامج لحضور مباريات دور الأربعة، ونصف النهائي والمباراة النهائية بدفع مبالغ إضافية محددة.