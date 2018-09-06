الجزيرة يلقن الفجيرة درساً قاسياً

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

افتتح الجزيرة مشواره في كأس الخليج العربي بفوز كبير على الفجيرة 5 - 2 أمس على استاد محمد بن زايد، في الجولة الأولى للمجموعة «ب»، سيطر فخر أبوظبي على مجريات الشوط الأول وسجل 4 أهداف دفعة واحدة، وافتتح التسجيل في وقت مبكر عن طريق الغاني إيرنتس إسانتي ق7 وأضاف الثاني، عبد الله رمضان المقيد في خانة مواليد الدولة ق17، مستغلاً كرة طولية مرسلة من البرازيلي ليوناردو فيريرا الذي بدوره أضاف أيضاً الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة ق 40.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط أضاف الظهير سالم راشد الهداف الرابع من تسديدة صاروخية، ليعلن صاحب الأرض علو كعبه برباعية، في مقابل تراجع من جانب الفجيرة الذي لم يصنع فرصاً ذات فاعلية على مرمى الجزيرة، عدا تسديدة لخليفة عبد الله خرجت بجوار القائم ق14.

وبانطلاقة الشوط الثاني، واصل فخر أبوظبي سيطرته على منطقة الوسط، والضغط بهجمات من العمق والجهة اليسار التي نشط فيها إسانتي، وأثمرت المحاولات عن هدف خامس حمل توقيع الأخير وسجله أحمد ربيع ق56، بعد محاولات متعددة من جانب ربيع وإهدار العديد من الفرص المهمة، كما شهد الشوط الثاني المشاركة الأولى للهولندي من أصول مغربية ناصر بارازيت ق60.

جاءت ردة فعل الفجيرة متأخرة، حيث سجل عمر كوسكو الهدف الأول لفريقه ق70، وأضاف الثاني البديل أحمد موسى ق76، كما حرمت العارضة مهند خميس من تسجيل هدف ثالث ق85.