«العنابي» يتصدر مجموعته في الكأس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اتفق التشيلي سييرا مدرب شباب الأهلي، والروماني ريجيكامب مدرب الوحدة، على أهمية قرار لجنة دوري المحترفين بالدفع بمجموعة من شباب اللاعبين في مباريات كأس الخليج العربي، بصرف النظر عن نتيجة لقاء الفريقين أول من أمس، والذي انتهى لمصلحة الوحدة بهدف وحيد، أحرزه البرازيلي ليوناردو دي سوزا في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي جرت على ملعب استاد مكتوم بن راشد، ضمن الجولة الأولى للمسابقة، ليتصدر «العنابي» ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وليتلقى شباب الأهلي خسارته الثانية خلال 5 أيام فقط.

مواجهة ممتعة

قال ريجيكامب: جاءت المباراة ممتعة بين فريقين قويين ويقدمان أداء جيداً في كل مبارياتهما، وخاصة في لقاء أول من أمس، والذي جاء في بداية الموسم، واللافت أن الفريقين كانا يحاولان البحث عن رتم أداء، ونحن سعداء بالفوز، والذي جاء بعد سنوات لم يحالفنا فيها التوفيق بالفوز على شباب الأهلي، وهذا شيء يسعدنا، وأشكر اللاعبين على الأداء والنتائج.

أما عن قرار لجنة دوري المحترفين بمشاركة 5 لاعبين من الشباب من كل فريق في مباريات كأس الخليج العربي على أن يكون منهم ثلاثة في أرض الملعب، قال ريجيكامب: ليس عندي مشكلة في ذلك، ونحن في الوحدة لدينا لاعبون صغار السن، وبعد عودة لاعبينا من المنتخب الأولمبي، فسيكون لدينا فريق كامل من الشباب، وهذا شيء جيد للكرة الإماراتية وفرصة للاعبين الصغار ويجب عليهم أن يستغلوها.

رغبة الفوز

وتحدث المدرب الروماني عن رغبة الفوز القوية لدى فريقه، بقوله: «بالتأكيد نحن نتحضر للفوز بكل مباراة نخوضها، وأعتقد أنه على مدار سنة برهنا على قوة فريقنا وأنه يمكننا التقدم على أي خصم ونحقق الفوز».

أجاب ريجيكامب عن مدى تطور الأداء الدفاعي للوحدة، بقوله: «أنا أقوم بتحليل كل مباراة، وكل تمرين على حدة، ونحاول أن نلعب بصورة أفضل من مباراة إلى أخرى، وأن نتجنب تكرار الأخطاء التي تتسبب في استقبال الأهداف، وأعتقد أنه بهذه الطريقة يمكننا أن نكمل في الدوري ونفوز».

الثقة والسيطرة

من جانبه، قال سييرا: «قدمنا مباراة كبيرة من جميع النواحي، واستحوذنا على مجريات المباراة معظم الوقت، وهذا تسبب في فرص كثيرة لنا بالطبع، والنتيجة من وجهة نظري غير عادلة، مقارنة بالمجهود والمستوى الذي قدمه فريقي، ولكن هذا جزء من الكرة، والمهم الاستمرار، وأنا على ثقة بأننا قادرون بالأداء بهذه الطريقة على الفوز». أضاف سييرا: «يجب أن نكون على يقين بأن خسارة أول مباراتين لنا في الموسم الحالي لن تؤثر علينا، ونحن مستمرون في المشوار بثقة، وأكيد المباراة المقبلة ستكون أفضل».

بالنسبة للدفع بمجموعة من الشباب، قال سييرا: «هذا الأمر يطبق على مستوى العالم، وليس على المستوى الإماراتي فقط، وأي شيء له جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وإذا استمر الأمر على هذا النظام نفسه، فسيفيد الكرة الإماراتية، لأن من فكر في تطبيق هذا الأمر، فكر في الإيجابيات، وأنا أوافق على هذا الأمر».

موسم صعب

أكمل سييرا: «في نهاية الأمر، الموسم الحالي لن يكون سهلاً على الجميع، ولا بد أن نستمر على هذه الثقة، وأنا على يقين بأن تكرار الأداء بمثل هذه القوة سيصل بنا إلى الفوز، ونحن رأينا أمام الوحدة أداءً أكثر تكاملاً من مباراتنا الأولى أمام الجزيرة، مع ضرورة عدم نسيان أدائنا القوي أمام الجزيرة أول 40 دقيقة، والنتائج جزء من كرة القدم، ولن نعيش على الماضي، والاستحواذ والفرص لا يضمنان الفوز إلا بتسجيل الأهداف».

أما عن استفادة شباب الأهلي بفترة عدم ارتباطه بمباريات في الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، فقال المدرب: «سيكون شيء إيجابي أن نلعب مباراة ودية الأسبوع المقبل، وهو أمر سوف ندرسه في وقت لاحق، ولكن تلك الفترة سوف تساعدنا على علاج أخطاء الفريق في مباراتي الجزيرة والوحدة».

فرص

أوضح سييرا أن لاعبيه صنعوا فرصاً كثيرة ولا توجد مقارنة في ذلك مع المنافس، وبغض النظر عن الهدف، فلم يكن للوحدة سوى هجمتين خطرتين، وسيطرة في بداية الشوط الأول، ولكن بعدها كانت السيطرة والخطورة لنا بشكل مستمر.

ثقة

عبد المجيد: غياب الحظ وراء الخسارة

أكد عبد المجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن غياب الحظ كان وراء خسارة شباب الأهلي أمام ضيفه الوحدة بهدف وحيد أول من أمس، بعدما تصدت عارضة الوحدة، لثلاث كرات لفريقه.

قال عبد المجيد: «قدمنا مباراة جيدة في الانضباط التكتيكي، ولعب خط الوسط مباراة جيدة، وظهر لاعب الوسط الشاب، سعود المهيري، في مستوى ممتاز، وفقط غاب عنا التوفيق».

أكمل عبد المجيد: «ثقتنا كبيرة في اللاعبين، والذين بذلوا كل ما لديهم من جهد، وأدوا بشكل جيد رغم الغيابات، فيما لعب الوحدة، تقريباً بصفوف كاملة، وإسماعيل مطر، ما شاء الله، لعب المباراة كاملة».

رد عبد المجيد، حول ما يتردد عن إعارة لوفانور لنادي الإمارات، بقوله: «لوفانور موجود مع شباب الأهلي، ونحن نتلقى الكثير من العروض، وإن شاء الله، الفريق سوف يتحسن في المباريات المقبلة».

فوز

دي سوزا: سعيد بالعودة للتسجيل

أعرب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، صاحب هدف الفوز للوحدة في مرمى شباب الأهلي أول من أمس، عن سعادته بالعودة للتسجيل في المباريات.

قال دي سوزا: «العودة للتسجيل، تمنحني المزيد من الثقة، بعد غياب طويل عن التسجيل والمباريات، خاصة وأن الوحدة يقدم مباريات قوية في الموسم الحالي».

أما عن الفوارق بين الدوري الإماراتي ونظيره السعودي، الذي سبق ولعب فيه دي سوزا، فقال: «المستوى متقارب، وفي كلا البلدين، هناك أندية كبيرة، كما أن درجة الحرارة عالية، ومن الصعب اللعب في الطقس الحار في السعودية والإمارات». وأنهى دي سوزا: «أنا سعيد بالتواجد مع الوحدة، والفريق يضم مجموعة ممتازة من اللاعبين، ويقودهم مدرب على مستوى عالٍ من الكفاءة».