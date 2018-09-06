أيمن الرمادي:التعادل مع بني ياس جيد

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أوضح مدرب الفريق الأول لنادي عجمان المصري أيمن الرمادي، أن التعادل مع بني ياس أول من أمس في انطلاقة كأس الخليج العربي 1-1 يعتبر جيداً، مشيراً إلى أن بني ياس معروف بتميزه في ضمه لعدد كبير من اللاعبين الشباب بفضل مراحله السنية، وقال إنه لم يكتف فقط بتغيير 3 لاعبين في التشكيلة كما تنص اللائحة، بل اضطر لتغيير 7 لاعبين حفاظاً على وضعية لاعبيه بدنياً نظراً لخوض مباريات متقاربة، وتنتظر الفريق مباراة قريبة أمام اتحاد كلباء بعد 4 أيام فقط، وفي هذا الوقت المبكر للموسم يفترض خوض مباراة كل أسبوع كما يحدث عالمياً على أن يكون ضغط الجدول بعد الأسابيع الأولى.

تحفظ الرمادي

وشهدت تصريحات مدرب بني ياس الكرواتي كرونسلاف جورشيتش، وأيمن الرمادي تبايناً كبيراً، حيث أوضح أيمن الرمادي أن ظروف لائحة كأس الخليج العربي وتقارب مواعيد المباريات، أجبرته على تغيير 7 لاعبين هم علي الحوسني، محمد يعقوب، محمد سبيل، حسن زهران، محمد الشحي، محمد هلال، وعادل هرماش، وجدد الرمادي تحفظه على اللائحة التي تفرض وجود 5 لاعبين في قائمة المباراة يشارك منهم 3.

وقال إن الوقت لم يسعف ناديه للتكيف مع هذه الشروط، لكونها أقرت قبل أقل من شهر واحد، وسيكون الوضع مقبولاً إن تم إقرارها بعد نهاية الموسم الماضي مباشرة، أو تأجيل تطبيقها للموسم المقبل، حتى تستطيع كل الفرق البحث عن لاعبين تنطبق عليهم شروط العمر المحدد، وقال الرمادي إن هناك فرقاً لديها خيارات كثيرة في الفرق السنية، وبنفس القدر هناك فرق لا تتوفر لها هذه الخيارات وتحتاج للبحث عن لاعبين تتعاقد معهم.

فرصة للشباب

وعلى عكس ما ذكره الرمادي حول شروط اللائحة، أبدى الكرواتي كرونسلاف جورشيتش، المدير الفني لبني ياس، إعجابه بلائحة مسابقة كأس الخليج العربي، فيما يخص تسجيل 5 لاعبين في قائمة المباراة، وإلزام الفرق بالدفع بـ 3 لاعبين على الأقل في الملعب.

وقال إن هذه الشروط تعتبر فرصة رائعة لتجهيز اللاعبين الشبان في مثل هذه المباريات، وقال إنه دائماً يفضل اللاعبين الشباب لكونهم يتميزون بطاقة وحيوية أفضل، والفرصة ستكون مواتية لهم للدخول في التشكيل الأساسي متى ما أثبتوا وجودهم، مشيراً إلى أنه دفع بـ 4 لاعبين شباب أمام عجمان هم عبد الله بوعشوان وعبد العزيز حمد وخالد العطاس ومحمد سالم المنهالي.

خطة المباراة

وحول التفاصيل الفنية للمباراة، قال جورشيتش إنه بنى خطته على اعتماد عجمان على الهجمات المرتدة واللعب في منطقته، وقال إن فريقه كان الأفضل في المباراة والأقرب للفوز، واعتبر جورشيتش نتيجة التعادل خسارة لفريق، لا سيما التعادل جاء في آخر دقائق من ركلة جزاء لم يكن هناك داعٍ لارتكابها، معترفاً بصحة قرار الحكم في احتساب الركلة وقال إن لاعب فريقه لم يكن في حاجة لمثل هذه المخالفة داخل الصندوق.

منظومة

أكد أيمن الرمادي أن منظومة الاحتراف في كرة القدم ضد التخصيص في وضع شروط معينة لمشاركة اللاعبين في المسابقات المحترفة، وتمنى مراجعة هذه الشروط حتى لا تتضرر المسابقة.